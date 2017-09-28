Санкт-Петербург, 28 сентября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 15 сентября днем Кишкин, Бурышкин, Коновалов, Малянтович и Третьяков посетили Керенского и вели переговоры об образовании коалиционного кабинета на почве вхождения в правительство отдельных кадетов.

Оноре Домье. Восстание. 1860

В 6 часов вечера в Зимнем дворце под председательством Керенского состоялось соединенное совещание Временного правительства с промышленниками и кадетами, после переговоров московские представители уехали в Москву для доклада. Условием своего вступления в правительство они ставят, чтобы там не было перевеса социалистов и «твердую власть».

Уполномоченный от казацкой конференции трех войск (Кубанского, Терского и Донского) посетил Керенского и передал ему резолюцию, где конференция выражает протест против состоявшегося провозглашения России республикой.

Керенский послал в Ташкент телеграмму:

«Ташкентский Совет рабочих и солдатских депутатов, сместив в Ташкенте представителей власти, назначенных правительством, и арестовав членов Краевого Совета рабочих и солдатских депутатов, пытается овладеть властью во всем Туркестане. Преступная попытка Ташкентского Совета расшатать на далекой окраине власть республиканского правительства является явно контрреволюционной, будет правительством признана мятежом со всеми последствиями такого признания. Захватчики власти, будь то отдельные лица, воинские части или другие организации, которые в 24 часа не подчинятся представителям Временного правительства, понесут наказание по всей строгости закона. Предлагаю в Ташкенте немедленно освободить всех арестованных и восстановить власть. Правительством будут приняты немедленно самые решительные меры для восстановления порядка, не отступая перед действием вооруженной силой. Высылаются войска, пулеметы. Выезжает генеральный комиссар и командующий войсками».

Временное правительство постановило передать заведывание продовольственным делом в Петрограде от центрального продовольственного комитета Петроградскому общественному управлению.

Фракция большевиков довела до сведения организационного комитета Демократического совещания, что она делегирует на совещание вместо избранных ею вначале Ленина и Зиновьева двух других своих представителей. Первоначальное избрание Ленина и Зиновьева, по заявлению большевиков, было лишь демонстративным.

В. И. Ленин

Заседание фракции большевиков Демократического совещания было посвящено докладам представителей курий о партийном составе последних. Далее был заслушан доклад Троцкого о той линии поведения, которую должна занять фракция большевиков на Демократическом совещании. План этот заключается в том, чтобы по мере возможности заставить Совещание отвергнуть коалицию с цензовыми элементами и взять задачу организации власти в свои руки. По мнению Троцкого, это будет первым этапом перехода власти в руки Советов. Далее им оглашена декларация большевиков на Демократическом совещании.

На заседании делегаций от фабрично-заводских комитетов на Демократическом совещании вопрос о власти никаких прений не вызывает, так как все члены группы — большевики.

На заседании фракции меньшевиков Либер говорит, что «завтра нам надо будет выбрать: или провозгласить власть Советов, или открыто сказать, что мы стоим за коалицию». Юсуф просит не запугивать большевиками. Абрамович говорит, что в газетах появились известия, что формируется кабинет и правительство, теперь можно заявить: «Вы можете нас опрокинуть, но не сделаете этого, не желая вредить обороне страны». После выступлений ряда ораторов собрание принимает следующее постановление:

«Фракция РСДРП (объединенной) Демократического съезда заявляет, что в случае, если новыми назначениями, о которых сообщают газеты, состав Временного правительства будет изменен до выявления воли Демократического съезда, то партия сочтет себя обязанной протестовать против этого самым решительным образом и снимет с себя всякую ответственность за действия правительства или отдельных членов его».

Затем собрание переходит к обсуждению содержания выступления фракционного оратора. Начинаются долгие и страстные прения. Около часа ночи, после ряда перебаллотировок, большинством 73 против 65 вновь отвергается принцип коалиции со всеми цензовыми элементами. Официальным оратором выдвинут Мартов. «Рабочий путь» по поводу этого собрания пишет:

«Это была жалкая картина: ряд ораторов занимались самобичеванием, резко набрасывались друг на друга и выискивали причины краха меньшевизма и мощного роста большевистских идей среди широких пролетарских и солдатских масс… Заметно было, что в этой непролетарской фракции не два и не три, а гораздо больше течений».

Группа манифестантов с меньшевистским лозунгом

Проходит заседание делегации профсоюзов. В нем принимает участие 35 членов Всероссийского Совета профсоюзов и около 80 представителей местных Советов, Всероссийских профсоветов металлистов и пр. При голосовании за коалицию с цензовыми элементами голосовало восемь человек, против — 73 человека. За передачу власти Советам голосовало 53 человека, за организацию власти Демократическим совещанием высказалось 73 человека. Ввиду этого председатель Всероссийского Совета профсоюзов Гриневич сложил с себя звание председателя.

Заседание трудовой народной социалистической группы высказалось за коалицию и за желательность образования предпарламента.

Совещание фронтовой группы делегатов Демократического совещания заслушало наказы от всех армий, из них восемь армий высказывается за коалицию, две — против, и в одной армии голоса разделились пополам. В делегации от Советов выяснилось, что около половины — большевики; эсеры делятся пополам на интернационалистов и оборонцев. Большинство в делегации — против коалиции.

Демократическим совещанием получена телеграмма из Кронштадта, в которой от имени 15 тысяч человек заявляется просьба о немедленном освобождении арестованных большевиков: Рошаля, Раскольникова и других, а также об отмене постановления судебных властей относительно ареста Зиновьева и Ленина.

«Рабочий путь» печатает резолюцию 10 000 сормовских рабочих, где они единодушно присоединяются к резолюции Петроградского Совета от 31 августа. Там же Выборгский Совет требует передачи власти Советам, созыва 2-го Всероссийского съезда Советов и т. д.

На общее собрание бастующих рабочих Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги явился отряд вооруженных солдат во главе с офицером и потребовал снятия рабочей охраны и разоружения рабочей дружины, организованной в дни корниловщины. Рабочие отказались подчиниться этому требованию. Офицер предъявил предписание от главного ж.-д. комитета всероссийского железнодорожного союза.

Рабочие отмечают тот факт, что вся почти железнодорожная администрация состоит в вышеупомянутом всероссийском железнодорожном союзе и проявляет исключительную энергию в борьбе с пролетарскими организациями. Рабочие же бастуют из-за того, что не могут добиться введения в жизнь тех норм оплаты труда, которые выработало само министерство путей сообщения.

В Гельсингфорсе Некрасов решил не допускать собрания распущенного сейма и велел наложить печати на двери здания сейма. Однако, по приказанию тальмана, печати были взломаны, и сейм открыл заседание в числе 80 депутатов социал-демократов.

Финские красногвардейцы

Утверждены для введения в действие одобренные сеймом в разное время законы о 8-часовом рабочем дне, коммунальной реформе, общинных и промысловых правах русских граждан, еврейском равноправии, закон о применении верховной власти в Финляндии от 18 июня, закон об ответственности членов правительства перед народным представительством и, наконец, закон о страховании рабочих, принятый сеймом еще в 1909 году.

Во все редакции Петроградских газет прислано воззвание «Ко всем эсерам», направленное против Центрального Комитета партий эсеров и подписанное организационным советом Петроградской группы эсеров из 15 человек, причем почетным председателем группы подписана Екатерина Брешковская. Воззвание призывает «навсегда порвать с циммервальдизмом, пораженчеством и большевизмом» и призывает «всех наших единомышленников с.-р. организоваться и смело высказывать свои взгляды». Центральный Комитет партии эсеров 16 сентября в опубликованном письме потребовал от этого комитета «представить свои объяснения немедленно».

Петербургский Комитет РСДРП (большевиков) обратился с воззванием к рабочим и солдатам Петрограда, в котором призывает их посылать на Демократическое совещание делегации с протестом против коалиционного правительства и обозначением лояльности Советам.