Суздаль, Владимирская область, 28 сентября, 2017, 01:26 — ИА Регнум. Очередная презентация Владимиро-Суздальского музея-заповедника прошла в Суздале при участии городских и областных властей. Название для нее было выбрано самое перспективное: «Золотое кольцо 2.0: музеи и туризм. Пути развития и сотрудничества». О том, какие проблемы препятствуют успешному развитию музейно-туристической программы Золотого кольца, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Анна Кумицкая.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Золотые ворота

Развитие и сотрудничество в данном контексте означали, что Золотое кольцо должно переходить на более глубокий формат ознакомления туристов с сокровищами русской культуры, предполагающий большее время посещения каждого из городов и музейных объектов. Этот совершенно здравый подход сталкивается до сих пор с определенными трудностями. И если проблемы с РПЦ, которая хочет перевести под свою юрисдикцию самые посещаемые объекты, могут подождать, то потребности исторических зданий в реставрации требуют внимания уже сейчас. Это одна из причин, по которой ситуация с музеями может считаться достаточно тревожной.

Участие областных и городских администраций в судьбах музеев Золотого кольца является хорошим знаком и дает надежду на то, что ситуация с их сохранением сдвинется с мертвой точки. Особого внимания в этом смысле потребует реставрация знаменитых Золотых ворот во Владимире, разрушение которых стало уже притчей во языцех.

Как быстро городские и областные власти смогут отреагировать на эту вопиющую ситуацию? Читайте в статье: Владимиро-Суздальский музей: между храмом и сортиром

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