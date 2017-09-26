Ярославль, 26 сентября, 2017, 12:28 — ИА Регнум. Сегодня на заседании Ярославской областной Думы депутаты отклонили законопроект, который предусматривал обязательную ежегодную индексацию денежных выплат, установленных в твердой сумме, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Областная Дума

«Я, конечно, понимаю, что фракция «Единая Россия» уже приняла решение, она все время плетется в хвосте изменений, которые нужны жителям Ярославской области» — отметил один из авторов законопроекта Сергей Балабаев.

Представитель правительства, присутствовавший на заседании облдумы, пояснил, что проект закона предполагает увеличение расходов областного бюджета, однако финансово-экономическое обоснование не представлено.

Кроме того, он указал Сергею Балабаеву на то, что внесенный им закон «не наполнен содержанием» и отметил, что вопрос индексации денежных выплат сейчас рассматривается региональными властями.

«Хотелось бы услышать, в каком ключе рассматривает правительство индексацию, когда оно планирует вынести этот вопрос на заседание Ярославской областной Думы, что взято за основу при рассмотрении индексации. Хотелось бы услышать от правительства конкретику» — попросил депутат Александр Воробьев.

Внятного ответа он так и не дождался. Представитель правительства пояснил, что вопрос об индексации мер социальной поддержки, как и вопрос индексации заработной платы, решается, исходя из доходной части бюджета.

На прозвучавший вопрос, считает ли региональное правительство необходимой ежегодную индексацию выплат, которая не производилась в течение последних трех лет и будет ли оно это делать, был получен ответ: да, региональные власти будут это делать, но с учетом доходных и расходных возможностей.

«То есть если инициатива будет ваша, то вы найдете источники финансирования? А если инициатива исходит от Ярославской областной Думы, то «нет содержания». Вы же не будете спорить с тем, что ни один законопроект, который получил отрицательное заключение со стороны правительства, не был принят? Это же факт» — заметил соавтор законопроекта Василий Цепенда.

«Мы все время забываем, что в нашей стране есть инфляция. В 2008 году пятый созыв областной Думы рассматривал и принимал закон о Социальном кодексе Ярославской области. Тогда мы вносили предложение, чтобы индексация происходила автоматически на процент инфляции. Деньги обесцениваются, и те мизерные цифры, которые были заложены, превращаются вообще в ничто. Поэтому предлагаю все-таки поддержать эту инициативу» — высказал свое мнение депутат Михаил Парамонов.

Тем не менее, большинством голосов законопроект был отклонен.