Санкт-Петербург, 28 сентября, 2017, 02:48 — ИА Регнум. Делать выводы о процветании и перспективах какой-либо страны, основываясь только на одном демографическом параметре, не сравнивая его с остальными, совершенно некорректно. Об этом на примере т.н. политики народосбережения, приписываемой в виде характерной черты Российской империи рубежа XIX—XX веков, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Дарья Алексеева.

Василий Максимов. Больной муж. 1881

Если сравнить данные по европейским странам и Российской империи на начало ХХ века, то окажется, что Россия значительным образом опережала другие государства по двум показателям — уровню рождаемости и смертности. Слабое развитие системы здравоохранения, плохая обеспеченность продуктами питания, плохие санитарные условия приводили к тому, что вне городов, где проживало почти 90% имеющегося на тот момент населения, смертность была особенно высокой.

Частые эпидемии распространялись с высокой скоростью благодаря наличию способствующих факторов — отсутствию знаний по гигиене, слабой обеспеченности чистой водой. Усугублялась плачевная ситуация неполноценным питанием.

О том, как один-единственный демографический фактор может стать источником исторической подтасовки, читайте в статье: Статистика хуже воровства: как «отмывают» Николая II

Читайте также другие статьи Дарьи Алексеевой по общественно-политической проблематике.