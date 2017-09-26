Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2017, 12:17 — ИА Регнум. Вероятность повышения суверенного рейтинга РФ международным агентством Fitch очень высока. Но такой шаг может быть проблематизирован расширением санкций США в отношении госдолга России, сообщил в интервью Bloomberg директор группы суверенных и наднациональных рейтингов Fitch Эрих Ариспе.

Gideon Benari Офис Fitch Ratings

«Разумеется, принятое нами в пятницу решение говорит об очень высокой вероятности, что российский рейтинг будет повышен», — отметил Ариспе, говоря о прогнозе, представленном агентством 22 сентября.

Он добавил, что Конгрессом США заказан анализ влияния вероятного расширения санкций на госдолг РФ и деривативы. Это обстоятельство заставляет аналитиков Fitch «задуматься о последствиях этого эпизода», пояснил эксперт.

Ариспе также отметил необходимость оценки последствий любого решения, касающегося государственного долга, с точки зрения инфляции, макроэкономической стабильности и «финансовой гибкости».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября прогноз Fitch Ratings по кредитному рейтингу РФ был улучшен со «стабильного» до «позитивного», таким образом сам рейтинг остался на уровне «BBB-». Было отмечено, что заметный прогресс в российской экономике опирается на «более гибкий обменный курс, твердую нацеленность на таргетирование инфляции и разумную бюджетную стратегию».

Рейтинг «ВВВ-» говорит о том, что обязательства находятся на уровне ниже среднего качества.

15 сентября международное рейтинговое агентство Standard & Poors опубликовало прогноз, сохранивший за долгосрочными рейтингами России по обязательствам в иностранной валюте уровень «BB+» и в национальной — на уровне «BBB-».