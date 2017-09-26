Москва, 26 сентября, 2017, 12:09 — ИА Регнум. Российский рубль оказался в большей зависимости от геополитических рисков, чем от сырьевых цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 сентября заявил президент АО «Банк Воронеж» Олег Кисляк.

Банк России Рубль

«Нефть впервые с 2015 года преодолела отметку 59 долларов за баррель Brent, но рубль хотя и укрепился обратно до 57,5 за доллар, вряд ли продемонстрирует рост», — считает Кисляк.

По его словам, с одной стороны, нефть и недавнее повышение прогноза по рейтингу РФ от Fitch способствуют росту российской валюты. Кроме того, на рубль положительно влияет приток спекулятивного капитала, который при сложившихся показателях должен быть достаточно активным.

«Однако, инвесторы достаточно нервозны из-за ситуации между США и Северной Кореей, а также довольно неоднозначными итогами выборов в Германии», — отмечает Кисляк.

Кроме того, по его словам, инвесторы также обеспокоены недавним снижением рейтингов Китая и Гонконга международным рейтинговым агентством S&P Global Ratings.

«Все это оказывает давление на развивающиеся валюты, в том числе и рубль. Поэтому для рубля при позитивных среднесрочных ожиданиях сейчас ожидается фаза консолидации», — уверен Кисляк.