Киев, 26 сентября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. Размещение охранной миссии ООН на линии разграничения сторон конфликта в Донбассе является неприемлемым вариантом для Киева, заявил в интервью канадскому телеканалу CBC президент Украины Петр Порошенко.

(сс) ВАДИМ ЧУПРИНА Президент Украины Петр Порошенко

По его словам, Россия является стороной конфликта. Поэтому предложение Москвы о вводе миротворческого контингента в Донбасс является неприемлемым.

«Россия хочет использовать миротворцев в качестве охранников для наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», — считает Порошенко.

Он также пояснил, что если Москва наложит вето на решение Совбеза ООН о введении миротворческих сил на Украину, то Киев обратится в Международный суд ООН. Кроме того, Порошенко отметил важность участия Канады в миссии ООН.

Отдельно украинский лидер отметил, что участие в составе миссии представителей России неприемлемо.

«Это абсолютно неприемлемо, чтобы Россия могла быть частью миротворческой миссии», — сказал Порошенко.

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter напомнил Порошенко, что Россия не является стороной в конфликте, что следует из Минских соглашений, которые он сам подписал.

«Неужто забыл?» — написал Пушков, назвав память президента Украины «девичьей»

Напомним, ранее Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе и российских войск в этой части Украины нет. Киев же свои обвинения ни на чем не основывал и доказательств не предъявлял.

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Украина оказывает в ООН противодействие российской инициативе о введении в Донбасс миротворцев. 19 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров пояснил, что суть предложения президента России Путина по размещению миротворцев ООН в Донбассе состоит в том, что они должны заниматься лишь охраной миссии ОБСЕ.

Киев же требует разместить миротворческий контингент на границе ДНР и ЛНР и России, что фактически перечеркнет Минские договоренности. К чему, собственно, не выполняющая их украинская сторона и стремится.

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Глава МИД Украины Павел Климкин ранее заявил, что Украина представит свой проект резолюции Совета Безопасности ООН по миротворцам. По его словам, логика документа будет проста: или мы делаем проект с правильным мандатом, с полным выходом на границу, с полным контролем территории, с разоружением тех, кто там останется, — наемников, и с выводом оружия, или это будут другие последствия для России.

Этот документ Киев намерен согласовать с Евросоюзом, США, Китаем и странами «Большой семерки». Климкин вновь подчеркнул, что миротворцы должны контролировать всю территорию Донбасса, в том числе российско-украинскую границу, и тогда они будут эффективными.