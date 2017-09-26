Астана, 26 сентября, 2017, 11:44 — ИА Регнум. Председатель Нацбанка Казахстана Данияр Акишев представил на заседании правительства РК законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности».

Vecher.kz Национальный банк Республики Казахстан

«Замедление экономической активности в последние годы, с одной стороны, и внедрение новых технологий на финансовом рынке, с другой, требуют скорейшей адаптации и перестройки существующих бизнес-процессов во всех сегментах финансового сектора, и в первую очередь на страховом рынке», — заявил Акишев.

Глава Нацбанка считает, что за предыдущие годы страховому рынку не удалось стать эффективным механизмом защиты имущественных интересов граждан и предприятий. Это показывает, что значимость рынка в развитии экономики страны очень низкая. Так, размер страховых премий за последнее десятилетие не превышает 1% к ВВП, размер активов не превышает 2% к ВВП.

Председатель Нацбанка добавил, что страховой сектор станет первым сегментом, на котором будут реализованы требования ВТО по доступу на рынок филиалов иностранных компаний.

Акишев заметил, что законопроект направлен на создание условий, предусматривающих рост доступности страховых услуг не только в крупных городах, но и в регионах страны. Он также посодействует развитию онлайн-страхования, что даст возможность заключать договоры страхования в электронной форме.

Ранее сообщалось, что Данияр Акишев сообщил о том, что обменный курс в Казахстане формируется в основном без участия Национального банка, то есть на основе спроса и предложения на валютном рынке. Такая ситуация является достаточно благоприятной.