Екатеринбург, 26 сентября, 2017, 11:24 — ИА Регнум. «Ельцин-центр» выплатил правительству Свердловской области, взятые в кредит два миллиарда рублей из региональной казны. Это произошло спустя два года после заключения сделки о покупке площадей бизнес-центра «Демидов», в котором располагается «Президентский центр Б. Н. Ельцина», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Также «Ельцин-центр» намерен погасить задолженность по процентам от взятого у Свердловской области кредита. Решение о размере и сроках выплат примет региональное законодательное собрание 31 октября.

Отметим, что долг был погашен из доходов, которые «Ельин-центр» получает от продажи билетов на просмотр экспозиции и другие мероприятия, а также от сдачи в аренду помещений (в здании работает книжный магазин, бар, ресторан, супермаркет, фитнес-клуб и гостиница).

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Как сообщало ИА REGNUM, помимо регионального кредита на развитие «Ельцин-центра» было выделено порядка пяти миллиардов рублей из федеральной казны. Ещё около двух миллиардов рублей составили частные инвестиции.

Напомним, что деятельность «Ельцин-центра» подвергалась критике со стороны российского режиссёра Никиты Михалкова. В частности, он обвинял музей в искажении истории России, которая представлена на экспозиции в виде небольшого анимационного ролика.