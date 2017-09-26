Красноярск, 26 сентября, 2017, 11:04 — ИА Регнум. Утром 26 сентября в Красноярском крае с новой силой вспыхнуло обсуждение слухов о возможной отставке губернатора Виктора Толоконского. Всю минувшую неделю пиарщики главы региона анонимно и «под источник» заявляли прессе, что «никакой отставки не будет», а накануне издание «Континент Сибирь» распространило информацию о том, что сам Толоконский предупредил свое ближайшее окружение о том, что будет уволен уже в ближайшие два-три дня.

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Уже в среду Виктор Толоконский планирует вернуться в Новосибирск, утверждает издание. Губернатору в Москве были сделаны различные предложения о работе, однако он не принял ни одно из них, говорит источник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце прошлой недели начали распространяться слухи о скорой отставке ряда губернаторов. В списке возможных отставников фигурируют около 15 глав регионов. Среди сибирских губернаторов называют Виктора Назарова (Омская область), Александра Карлина (Алтайский край) и Владимира Городецкого (Новосибирская область). Добавим, что все они через свои пресс-службы или даже лично, как в случае с Городецким, опровергли «сплетни».

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Тем не менее в регионах неспокойно. В Красноярском крае, например, уже активно обсуждают список возможных преемников: Олег Бударгин, Виктор Томенко, Сергей Сокол, Алексей Текслер и ряд других.

Напомним, 64-летний Виктор Толоконский был избран губернатором в сентябре 2014 года, получив поддержку 63% избирателей. До этого он был полпредом президента в Сибири (2010−2014 годы), губернатором Новосибирской области (2000−2010 годы), мэром Новосибирска (1996−2000 годы).