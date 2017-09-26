Ставрополь, 26 сентября, 2017, 10:58 — ИА Регнум. Следователи Невинномысска Ставропольского края проводят проверку по факту пожара, в результате которого погибла семья из трёх человек, в том числе двухлетний мальчик. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

Tammy Sue Пожар

Пожар произошёл вечером 25 сентября в одной из комнат на четвёртом этаже пятиэтажного дома Невинномысска. В результате происшествия погибла семья, проживавшая на пятом этаже — 36-летний мужчина, его 28-летняя супруга и их двухлетний сын.

Кроме того, ещё два человека были госпитализированы в больницу. По предварительным данным, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнём 25-летнего жителя квартиры на четвёртом этаже.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, это не первый случай на Ставрополье, когда жертвами пожара становятся маленькие дети. Так, 11 июля 2017 года в селе Стародубское Ставропольского края в результате пожара в частном доме погибли трое маленьких детей.

В феврале 2017 года полуторагодовалая девочка погибла во время пожара в ауле Махмуд-Мектеб Нефтекумского района. Родители вместе со старшим сыном находились в отдельной постройке рядом с домом. Ребенок отравился угарным газом.