Горячий Ключ, Краснодарский край, 26 сентября, 2017, 10:45 — ИА Регнум. В больницах Краснодарского края находятся 19 пострадавших в столкновении пассажирского автобуса с грузовиком под Горячим Ключом. Такие данные ИА REGNUM озвучили в министерства здравоохранения края 26 сентября.

23.мвд.рф Авария с участием автобуса с паломниками на Кубани

«19 человек госпитализированы с места ДТП в больницы, из них 10 в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести — в НИИ-Краевая клиническая больница №1 и один человек в БСМП Краснодара», — уточнила министр здравоохранения Евгений Филиппов.

По его словам, ещё восемь пациентов находятся на лечении в больнице Горячего Ключа. Их также консультируют краевые специалисты. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская и медико-психологическая помощь. Кроме того, специальные пункты психологической помощи организованы для родственников погибших.

Глава ведомства отметил, что в самых первых минут трагедии на месте работали 27 бригад службы скорой медицинской помощи, в том числе две бригады из Республики Адыгея.

Как сообщало ИА REGNUM, авария с экскурсионным автобусом произошла на трассе М-4 «Дон» в районе города Горячий Ключ. Около 01:00 26 сентября водитель автобуса King Long, перевозившего паломников из Республики Абхазия в Нижний Новгород, столкнулся с грузовым автомобилем МАН, перевозившим гравий.

В результате ДТП погибли шесть человек, ещё один пострадавший скончался позднее в приёмном отделении больницы. К перевозке пострадавших готовы два вертолета Ми-8 с медицинскими модулями.

Соболезнования родственникам погибших в ДТП паломников из Нижнего Новгорода выразил губернатор Вениамин Кондратьев.

«Выражаю глубокие и самые искренние слова соболезнования родным и близким паломников, погибших в сегодняшней автоаварии с автобусом. Мною даны необходимые распоряжения по встрече родственников, которые прибудут в край для опознания своих родных», — сказал глава региона.

Главное управление МЧС России по краю открыло телефон горячей линии. По номеру 8-(861)-268−64−40 родные и близкие пассажиров автобуса могут получить всю необходимую информацию.

Добавим, что следователи по факту ДТП возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». В краевом МДВ уточнили, что несовершеннолетних детей среди пассажиров автобуса не было. По предварительной версии, причиной ДТП могло послужить то, что водитель автобуса мог уснуть за рулем.