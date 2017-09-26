Пекин, 26 сентября, 2017, 10:34 — ИА Регнум. Министерство национальной обороны КНР сообщило о завершении 19-дневных совместных учений ВВС НОАК и Пакистана, которые прошли на юго-западе КНР. Совместные учения «Шахин VI» начались 7 сентября.

樱井千一 ВМС НОАК

В заявлении оборонного ведомства Китая отмечается, что совместные маневры были направлены на укрепление взаимодействия между военнослужащими двух стран с целью борьбы с международным терроризмом, пишет «Чжунго синьвэнь».

Ежегодные учения «Шахин» проводятся с марта 2011 года. В 2017 году учения впервые были полностью открыты для китайских и пакистанских СМИ. В маневрах были задействованы китайские истребители J-11, бомбардировщики JH-7, а также самолет воздушной разведки KJ-200. Пакистан направил на учения истребители JF-17, а также несколько соединений сухопутных войск.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, ВВС Китая утверждает, что проходящие военные учения с пакистанской стороной являются обыденными и запланированными.