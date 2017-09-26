Бербанк, США, 26 сентября, 2017, 10:26 — ИА Регнум. Кинокомпания Warner Bros. объявила дату выхода сиквела «Оно» на большие экраны, премьера фильма запланирована на 6 сентября 2019 года, об этом 25 сентября сообщил портал The Hollywood Reporter.

Цитата из хф Оно, реж. Андрес Мушьетти, 2017 г, США Клоун Пеннивайз

Напомним, с момента своей премьеры фильм ужасов «Оно», созданный на основе цикла романов Стивена Кинга, побил уже множество рекордов, например — он был признан самым кассовым фильмом ужасов в истории кинематографа.

Ранее этот титул принадлежал фильму «Изгоняющий дьявола», который вышел в 1973 году, общемировые сборы этой картины составили $233 млн в Северной Америке и более $441,3 млн во всем мире. На сегодняшний день «Оно» уже собрал в США $266,1 млн, в мире — $478,1 млн.

Над второй частью фильма будет работать все та же продюсерская команда — Барбара Мускетти, Рой Ли, Дэн Лин, Сет Грэм-Смит и Дэвид Катценберг.

Напомним, сценарий к второй части фильма напишет все тот же Гэри Доберман, о том, что он уже начал работать над ним, СМИ сообщили 7 сентября 2017 года.