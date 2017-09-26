Москва, 26 сентября, 2017, 10:22 — ИА Регнум. Первый реабилитационный центр, где летучие мыши смогут переждать холодный сезон, начнет работу в Московском зоопарке до начала зимы. Москвичи смогут принести туда найденных на улице рукокрылых, сообщается 26 сентября на портале столичной мэрии.

ИА Красная Весна Летучая мышь

Специалисты центра будут кормить и лечить летучих мышей, а весной отпустят на волю. Период зимней спячки животные проведут в прохладном помещении, в подходящих для спокойного сна условиях.

Как пояснила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, зима — самый сложный период для летучих мышей, обитающих в России. С наступлением холодов они впадают в спячку.

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В естественных условиях убежищами для рукокрылых служат пещеры, скальные трещины, дупла старых деревьев, но в городе им приходится прятаться в вентиляционных ходах, на чердаках домов, между балками крыш.

«В городе летучие мыши не всегда находят место, где можно укрыться и переждать зиму. В такой ситуации без помощи человека им не обойтись», — отметила Акулова, добавив, что животное может погибнуть от холода и голода, если что-то нарушит его покой.

В Москве встречаются шесть видов летучих мышей, это водяная ночница, двуцветный кожан, лесной нетопырь, ночница Бранта, бурый ушан и рыжая вечерница. Все они немногочисленны и занесены в Красную книгу столицы как редкие и исчезающие.

Иногда горожане находят гнезда летучий мышей и не знают, как с ними поступить. Теперь же москвичи смогут получить консультацию зоолога и принести животное в центр передержки, который готов принять до 20 рукокрылых за сезон.