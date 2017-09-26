Ярославль, 26 сентября, 2017, 10:42 — ИА Регнум. 27 сентября в 15.00 в Ярославле в туристическом квартале «Злато Место» откроют «Паспортный стол Золотого кольца». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в «Межрегиональном объединении туриндустрии «Золотое кольцо».

Паспортный стол «Золотого кольцо»

Он расположился на улице Революционной, как раз напротив знака «Нулевой километр Золотого кольца».

27 сентября празднуется Всемирный День туризма, и поэтому открытие паспортного стола символично решили сделать в этот день.

Первые «паспорта Золотого кольца» планируют вручить мэрам городов, входящих в маршрут — Костромы, Ростова, Ярославля, а «Удостоверения пешеходов» — дети, участники конкурса рисунков «Золотое кольцо глазами детей».

В паспортном столе есть «Почта Золотого кольца», где туристы смогут послать близким и дорогим людям памятные открытки с изображением туристического Ярославля сегодня и в дореволюционные времена. Любителям пеших маршрутов предложат выправить «Удостоверение пешехода Золотого кольца». Паспорт туриста Золотого кольца — не только приятный сувенир, в который можно ставить отметки о посещении городов турмаршрута. Паспорт позволяет совершать поездки по системе скидок.

«В открытии паспортного будут участвовать представители департамента туризма Ярославской области, комитета по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Ярославской областной Думы, регионального отделения Русского географического общества. Из Москвы приедут председатель правления Фонда развития общественных связей Region PR, основатель федеральных туристических премий: Russian Event Awards, «Маршрут года», «Туристический сувенир», «МедиаТур», генеральный продюсер Всероссийского фестиваля фильмов о туризме и путешествиях «Россия Вдохновляет» Геннадий Шаталов», — сказала корреспонденту ИА REGNUM управляющая «Паспортным столом Золотого кольца» Юлия Смук.

В день открытия гостям будут вручены первые паспорта. При этом самое первое «Удостоверение пешехода» получит маленький ярославский мальчик Добрыня Никитич Богатырев.