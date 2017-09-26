Ярославль, 26 сентября, 2017, 10:04 — ИА Регнум. Ярославские градозащитники и экологи бьют тревогу: в районе Шевелюхи напротив зоопарка началась вырубка леса, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По некоторым оценкам, уничтожен бор на площади порядка 3 Га.

Фото Анны Головиной В районе Шевелюхи вырубают лес

«Ещё немного, и от соснового бора напротив Техаса ничего не останется. И это несмотря на то, что проект планировки был отправлен на доработку по результатам скандальных общественных слушаний. А Васька слушает, да ест. Что впрочем, и было понятно уже на самих слушаниях, где администрация Заволжского района и представители мэрии Ярославля активно помогали застройщику/планировщику/новоявленному владельцу территории с бором» — сообщает эколог Анна Головина.

Она приводит соответствующие фото, на которых виден масштаб вырубки. По словам Анны, на территории стоял лесовоз, полностью загруженный лесом.

Напомним, в Ярославле частный застройщик выступил с инициативой построить новый микрорайон напротив зоопарка. Для этих целей планируется использовать участок размером в 60 га. Участок находится в частной собственности и огорожен забором. Сейчас на нем растут сосны, он примыкает к мусоросжигательному заводу РЖД.

Про данным экологов, жилые дома будут вплотную примыкать к заводу. Защитная зона, покрытая частично сосновым лесом и существующая на данный момент, будет уничтожена. В новом районе планируется разместить около 10 000 человек.

По итогам голосования на публичных слушаниях, которые состоялись 15 февраля, 92 человека выступили против строительства, 5 воздержались и 90 поддержали новый микрорайон.

Власти города пообещали, что проект будет доработан с учетом всех замечаний.

Но, как видим, повторных публичных слушаний так и не состоялось, а вырубка леса уже началась.

По словам главы администрации Заволжского района Андрея Мамонтова, территория это частная, раньше она принадлежала федеральной структуре. Затем ее выкупил частный предприниматель, и она является его собственностью.

«Про вырубку мы не в курсе, обязательно сегодня же выедем на место и все проверим» — пообещал корреспонденту ИА REGNUM Андрей Мамонтов.

Анна Головина сообщила, что уже направлены соответствующие запросы в мэрию города Ярославля и правительство Ярославской области.

ИА REGNUM также попросило прокомментировать происходящее мэрию города Ярославля. Ответа пока не поступало.