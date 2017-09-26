Севастополь, 26 сентября, 2017, 10:05 — ИА Регнум. Правительство Севастополя, вопреки поручению президента России, затягивает создание ландшафтного заказника «Ласпи» в городской зоне ЮБК (южный берег Крыма), ссылаясь на судебные тяжбы по отъему частных земельных участков на территории урочища Ласпи. Принятый Госдумой закон «о лесной амнистии» приведет к узакониванию строений в уникальном природном уголке Крыма. Об этом в Севастополе заявил депутат Госдумы, координатор экологических проектов Общероссийского народного фронта Владимир Гутенев, передает 26 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Крымова После заявлений о пересмотре статуса земли в суде лесная территория начала спешно застраиваться

Депутат напомнил, что президент России Владимир Путин поручил Минэкономразвития, Минприроды и правительству Севастополя до 1 августа разработать комплекс мер по защите урочища Ласпи от застройки и создать там ландшафтный заповедник регионального значения. По его словам, Минэкономразвития направило в адрес исполнительной власти города требование в кратчайшие сроки выполнить поручение.

Однако, как сообщил представитель ОНФ, до настоящего времени поручение главы государства не исполнено, в Ласпи продолжается строительство — «дома растут, земля осваивается, уникальный можжевельник вырубается».

"Мы видим, что разрастаются коттеджные поселки, а под видом пансионата для отдыха с детьми формируется жилье, которое продается как апартаменты. И этот процесс надо остановить», — сказал Гутенев после осмотра Ласпи.

«Необходимо сформировать заповедник в урочище Ласпи в статусе особой охраняемой природной территории, — сказал Гутенев. — Ничто не мешает правительству Севастополя выполнить поручение президента и продолжить возвращение в лоно государства собственности, а не смотреть на то, как продолжается строительство».

Кроме того, он считает, что создать заказник нужно как можно скорее, поскольку принятый Госдумой закон «о лесной амнистии» создаст серьезные проблемы по возврату земель и «даст лишний козырь коррумпированным чиновникам, которые искусно затягивают ситуацию».

При этом депутат возложил вину за неисполнение поручения Путина на «нерадивых чиновников» правительства Севастополя, «которые саботируют и подводят своего губернатора» и жителей города.

«Нужна политическая воля. Каждый должен нести свой груз: надзорные, правоохранительные органы, которые бездействуют и саботируют поручение президента. Судебная волокита может длиться годами. Для того чтобы этого не происходило, необходимо уже сейчас придать иной статус этой территории», — сказал депутат.

В свою очередь, представители правительства Севастополя заявляют об интенсивной судебно-исковой работе по ограничению хозяйственной деятельности в Ласпи и изъятии в пользу города земельных участков, выделенных при Украине.

«Подано более 1 200 исковых заявлений по признанию права не возникшим и об изъятии земельных участков: более 120 дел рассмотрены, порядка 70 (решений — прим. ИА REGNUM ) вступили в законную силу. Суды стопроцентно удовлетворяют все исковые заявления правительства», — сказал директор департамента земельных и имущественных отношений Рустем Зайнуллин. При этом судами приняты обеспечительные меры о запрете на заключение сделок с землей, но не на запрет строительства. Он признал, что «есть определенные моменты и знаковые фамилии, которые пытаются влиять».

Гутенев снова сослался на позицию Минэкономразвития о том, что претензионно-исковая работа не влияет на формирование ООПТ, и в этом вопросе не должно быть подготовительных этапов.

Добавим, что правительство Севастополя в мае с уверенностью заявляло, что урочище Ласпи получит статус особо охраняемой природной зоны (ООПТ) уже летом 2017 года. Позднее губернатор Дмитрий Овсянников признал, что сроки срываются, пока город не «наведет порядок с земельно-имущественными отношениями».

«Мы разработали комплекс мер, мы даже пошли дальше. Мы наводим порядок с точки зрения земли, незаконно выданной в Ласпи. Это достаточно комплексное решение. Мы наводим порядок», — подчеркнул глава города.

Речь в первую очередь идет об исках правительства о признании недействительным права собственности частников на земли на территории урочища.

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Один из основных крупных застройщиков в Ласпи — компания экс-министра обороны Украины Павла Лебедева. Высотки строятся посреди реликтового можжевелового леса с украинских времен. Прекратить стройку неоднократно требовали общественники и прокуратура, но в 2015 году бывший губернатор Севастополя Сергей Меняйло разрешил компании «Агат-А» продолжить работы.

Как сообщало ИА REGNUM, территория урочищ Ласпи и Батилиман в Севастополе поставлена на кадастровый учет как земли леса в феврале 2016 года. Таким образом, в категорию охраняемых лесных земель попали участки, выделенные городским Советом под частную застройку.

Как утверждал начальник управления земельного контроля правительства Роман Шапошников, власти города будут добиваться сноса построенных или строящихся объектов на этих участках. Однако уже в декабре в кадастровой карте России в бухте Ласпи статус участков сменился с «земли лесов» на «строительство и обслуживание пансионата для отдыха семей с детьми».

Сейчас глава ДИЗО сообщил, что договор аренды будет расторгнут.

«Подано исковое заявление о прекращении договора аренды в отношении юридического лица «Агат-А». Это девять гектаров, на которых построены объекты, в том числе неосвоенные территории», — уточнил Зайнуллин.

По информации Севприроднадзора, ООПТ занимают 30,36% территории Севастополя. Всего в городе расположены 12 особо охраняемых природных территорий различных категорий, общей площадью 26,2 тысячи га. Планировалось, что к ним добавятся еще два ландшафтных заказника — в урочище Ласпи и на плато Караньское вблизи Балаклавы.

Однако Министерство обороны РФ отказалось передать Севастополю часть территории, относящейся к военному ведомству. Позднее региональное правительство приняло постановление о создании ландшафтного заказника «Караньское», исключив земли военного ведомства.