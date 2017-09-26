Берлин, 26 сентября, 2017, 10:03 — ИА Регнум. «Прохождение правых в германский парламент может изменить поведение Меркель в отношениях с Брюсселем, — пишут корреспонденты французской Le Monde Сесиль Дюкуртье и Жан-Пьер Стробантс. — Госпожа канцлер волей-неволей будет вынуждена заняться решением проблемы беженцев и Шенгенского пространства. Причем делать это надо быстро, пока Гауланд сотоварищи (партия «Альтернатива для Германии», сформировавшая в результате выборов 24 сентября третью по величине фракцию бундестага — прим. ИА REGNUM ) не взялись активно за эту тему и не получили основания присвоить результаты ее себе».

European People's Party Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель

Журналисты отмечают, что на границах стран Шенгенского соглашения вновь может появиться паспортный контроль — беспаспортным нелегалам нельзя больше (в целях безопасности ЕС) позволять свободно перемещаться между государствами. Впрочем, Франция, Германия, Австрия, Дания и Норвегия этот контроль уже ввели, но он предусматривался в качестве временной меры. Теперь же временная норма имеет все шансы превратиться в постоянную.

«После поражений популистов Герта Вилдерса в Нидерландах и Марин Ле Пен во Франции Брюсснль был явно во власти эйфории. Минувшее «германское воскресенье» положило конец этим ощущениям, — подчеркивают авторы. — Теперь тон разговоров Меркель с главой Еврокомиссии Юнкером относительно возможных реформ зоны евро, переговоров с Турцией о вступлении в ЕС и миграционной политики должен ужесточиться».

Корреспонденты полагают, что создавшаяся ситуация играет на руку Эммануэлю Макрону: он считается сегодня в Европе первым политиком, сумевшим остановить популизм (победив Ле Пен). С кем как не с ним должна сближаться Меркель в попытках добиться каких-то подвижек в миграционном вопросе?

Напомним, 24 сентября в Германии прошли выборы в бундестаг. По итогам голосования будет сформировано новое правительство и назначен федеральный канцлер. По официальным предварительным результатам выборов в парламент Германии — бундестаг — блок ХДС/ХСС набрал 33%, что хуже результата прошлых выборов, СДПГ с 20,5% голосов уходит в оппозицию, третьей стала правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 12,6%.