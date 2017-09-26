Краснодар, 26 сентября, 2017, 10:00 — ИА Регнум. Загрузка гостиниц на черноморском побережье Сочи за лето упала на 11% по сравнению с июнем-августом 2016 года. Отели курорта в прибрежном кластере были заполнены всего лишь на 57%. Такие данные содержатся в докладе компании JLL по результатам анализа летнего сезона 2017 года на рынке качественных гостиниц верхних сегментов горного и прибрежного кластеров Сочи, передаёт ИА REGNUM 26 сентября.

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Какие пляжи в Сочи оказались в чёрном списке?

Аналитики объясняют такое положение дел нетипично холодной для юга России погодой, а также усилившейся конкуренцией со стороны недорогих зарубежных направлений. В частности, речь идет о возможности поездок на турецкое побережье.

«Снижение заполняемости происходило на фоне продолжающегося роста тарифа (на 3%, до 12,3 тыс. рублей); вероятно, отельеры не рассчитывали на значительный приток спроса за счет сокращения цен. В результате доходность на номер упала на 14%, до 7 тыс. рублей, — говорит руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL Татьяна Веллер. — Позитивным фактом для прибрежных отелей на фоне довольно средних операционных результатов этим летом по загрузке и доходности стал рост ADR на 11% в июне».

Эксперт отметила, что этим летом «впервые за три года мониторинга российского всесезонного курорта в горах было занято больше номеров, чем на побережье». В целом за лето в горном кластере за счёт незначительного уменьшения тарифов (на 0,6%, до 2,8 тыс. рублей) загрузка выросла на 4 подпункта (до 64%), доходность — на 5% (до 1,8 тыс. рублей).

Такое укрепление рынка связано со значительным приростом в июне как по загрузке (на 6 п.п., до 52%), так и по тарифу (на 20%, до 2,8 тыс. руб.). В августе же рынок упал по всем показателям, при этом загрузка осталась на высоком для горного кластера уровне — 72%.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года туроператоры отмечали рост спроса на летний отдых в Сочи по сравнению с прошлым годом на 20%. Позитивная динамика была отмечена по результатам анализа рынка, который провело Федеральное агентство по туризму совместно с экспертами и крупными туроператорами. О востребованности южных курортов свидетельствуют данные авиаперевозок. По итогам первого квартала 2017 года на курорт прибыло на 16,9% больше пассажиров, чем в 2016-м.

По данным комитета по туризму «Опоры России» Краснодарского края, полученные в результате анкетирования предпринимателей региона, этим летом спрос на отдых в Сочи по сравнению с прошлогодним сезоном упал на 25−30%.

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По данным Ассоциация туроператоров России, в 2017 году Сочи находится на первом месте по объёмам бронирований у внутренних организованных туристов. При этом самую значительную часть турпотока принимает Адлер (до 40% от общего количества отдыхающих). Затем по популярности в регионе идёт Центральный, Хостинский и Лазаревский районы. Средняя продолжительность туров на курорты Большого Сочи — 9−11 ночей. Недельная поездка в августе в среднем обходилась туристу в 25−28 тысяч рублей (только проживание и питание).