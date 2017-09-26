Москва, 26 сентября, 2017, 09:59 — ИА Регнум. Известный российский режиссер Никита Михалков официально выведен из состава попечительского совета Фонда кино. Соответствующий документ, который подписал премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев, опубликован на официальном сайте российского правительства.

Fond-kino.ru Фонд Кино

«В связи с заявлением Никиты Михалкова о выходе из состава совета Фонда это решение оформлено юридически», — говорится в документе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 августа текущего года председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков на коллегии Министерства культуры обвинил в безответственности руководство Фонда кино и пояснил свой выход тем, что «сам в фонде ничего не решает».

По его словам, именно безответственность приводит к тому, что на экранах появляются «ничего не значащие» фильмы, а телеканалы ведут за них «кровавую битву» между собой.

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