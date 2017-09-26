Суд над Улюкаевым: трансляция ИА REGNUM c заседания 26 сентября
26 сентября в Замоскворецком суде Москвы начинается очередное судебное заседание по делу экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева.
Заседание должно начаться в 10:00 мск. ИА REGNUM будет вести онлайн-трансляцию.
Напомним, Улюкаева обвиняют в получении взятки в размере $2 млн за положительное заключение о возможности приобретения государственного пакета акций «Башнефти».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 сентября на судебном заседании, которое было закрыто для журналистов, был допрошен бывший глава службы безопасности «Роснефти» Олег Феоктистов.
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14 ноября 2016 года Алексей Улюкаев был задержан с поличным.
В зале традиционно тесно.
Адвокаты Бурковская, Каштанова и Квеидзе уже на месте.
Также появлялся прокурор Филипчук.
Снова начало заседания откладывается.
И снова томительное ожидание. Не только Улюкаева, но и адвоката Гриднева всё ещё нет.
«Приехал», — объявила пресс-секретарь.
Алексей Улюкаев прибыл.
На этот раз он в свитере. По погоде.
У адвоката Бурковской, как выяснилось, день рождения.
Улюкаев её поздравил и преподнёс подарок.
Подарок — диск с песнями.
На вопросы журналистов Улюкаев уже по традиции не отвечает, офицер ФСИН грозно рыкнул:
«Без комментариев!»
Один из журналистов пытался спросить, на что Улюкаев хотел потратить взятку.
Адвокат Гриднев на месте.
Улюкаев сидит практически без эмоций. Подошёл прокурор Филипчук.
А вот и Непорожный.
Осталось дождаться судью.
Заседание началось!
Трудно описывать настроение Улюкаева, потому что он всегда старается держаться нейтрально. Но ощущение такое, будто он серьёзно устал — в целом.
«В связи с неявкой свидетеля намерены исследовать письменные материалы дела», — заявил прокурор Филипчук.
Оглашается протокол осмотра денежных средств, изъятых на месте происшествия.
Начат осмотр в 10 часов 24 января, закончен — в 18:00.
Шёл осмотр при пасмурной погоде, но в светлое время суток.
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Деньги находились в картонной коробке, где содержалось 18 тыс. купюр (180 пачек). Об этом уже упоминалось раньше.
Сама сумка (также упомянута) — коричневая, из плотного материала, с металлическим замком.
Филипчук быстро зачитывает информацию о том, как члены следственной группы извлекали купюры из полиэтиленового пакета, фотографировали их и заносили номер каждой купюры в специальную таблицу.
ФСБ допустила небольшие ошибки в ходе досмотра: например, некоторые купюры фиксировались дважды.
Адвокаты Гриднев и Каштанова внимательно слушают, а вот Бурковская сидит в телефоне.
У Улюкаева слипаются глаза.
Не высыпается?
После изъятия 14 ноября деньги были упакованы в чёрный пакет с печатью ФСБ, с подписями понятых и оперативников, по всем правилам.
Очень много формализма. В документе содержится детальное описание каждого шага и всех подробностей, как деньги вынимали, хранили, где хранили ключ и так далее…
Прокуроры демонстрируют судье фотоматериалы.
Судя по тому, что удалось заметить журналистам, на фотографиях действительно запечатлена сумка с деньгами. Больше похожая на тёмно-коричневый чемодан.
Это та сумка, в которой, как указывает следствие, находились деньги для взятки.
Теперь зачитывают документ от 17 мая 2017 года — о досмотре предметов с образцами веществ, нанесённых на купюры, образцы смыва с рук и так далее…
Прокурор продолжает рассказывать про смывы с ладоней, детали процедуры работы с вещественными доказательствами.
Зачитывается протокол осмотра автомобиля «Мерседес», в багажнике которого была найдена сумка со взяткой.
В машине, помимо подарочного набора и сумки, был также ноутбук Apple и буклет «Роснефти».
Интересно, что машину, похоже, осматривали дважды.
Следующий протокол: подарочный набор осматривали 1 декабря в 19:30.
Она была запечатана в пакет с печатью ФСБ и подписями понятых, как и принято.
Опять приложена таблица с описью предметов, содержащихся в корзине.
В машине был найден именно «планшетный компьютер», а не ноутбук.
Теперь описывают его и буклет, найденный всё там же.
Теперь протокол о выемке от 24 ноября.
Прошло с участием заместителя Феоктистова Ефимовым.
Речь идёт о выемке видеозаписей с камер наблюдения в офисе «Роснефти».
Ефимов отдал видеозаписи на DVD-диске по просьбе следователя Шевченко.
Он помещён в специальный конверт с подписями понятых и оперативников.
Помимо Шевченко диск осматривал другой участник следственной группы — Кулаковский.
На диске обнаружены два файла. Первый — с видео в 10 секунд, где зафиксирован въезд БМВ Улюкаева на парковку у офиса «Роснефти».
Второй файл — 21 минута 36 секунд.
Это уже внутренний двор при выезде в гаражный бокс.
Прокурор, кажется, уже и сам выбился из сил. Говорит не так чётко.
В ходе осмотра записи следователи делали скриншоты нажатием клавиш на клавиатуре компьютера.
Филипчук устал. Эстафета передана прокурору Непорожному.
«Устал», — прошептал кто-то из адвокатов.
Теперь про изъятие видео у издания Life — видимо, речь идёт про видео игры на бильярде во время саммита BRICS, где зафиксированы Улюкаев, Костин и Сечин.
«Разговор неразборчив», — констатирует Непорожный содержание видео.
Силуэты фигурирующих лиц, впрочем, неразборчивы тоже.
Разговор оператора с Костиным зато отчётливо зафиксирован.
«На что играете?»
«Кто выигрывает?»
«Конечно, Игорь Иванович…»
Костин шутливо ответил «конечно», когда оператор спросил, на что они играют — на деньги, акции или нефтяные вышки.
В кадре был запечатлён и Улюкаев, который «следил» за игрой Сечина.
Улюкаев улыбается.
Теперь материалы по телефонным соединениям.
Детализация — сколько, когда шли телефонные разговоры в те дни, когда, предположительно, по звонкам из «Роснефти» в МЭР могла идти речь о взятке.
Теперь перечисляют копии писем между инстанциями, «Роснефтью», «Роснефтегазом», фигурирующие в деле.
Дежурное перечисление дат, когда они посылались и принимались.
24 января проведена выемка оперативниками Шевченко в «Роснефти» — цветные копии трёх писем.
Зачитывается письмо Игоря Сечина Владимиру Путину от 21 июля о целесообразности участия «Роснефти» в приватизационной сделке. В письме упоминается «синергетический эффект» от поглощения «Башнефти» в 160 млрд рублей.
В письме фигурирует просьба Сечина к президенту РФ согласовать приватизацию и дать соответствующее поручение правительству. Всё это сопровождается ссылками на серьезные успехи «Роснефти» за последнее время — крупнейшая компания и налогоплательщик в России, акции хорошо котируются на рынке.
Прокурор Непорожный излагает содержание протоколов даже скучнее, чем его коллега, — можно сказать, практически шепчет.
Непорожный продолжает зачитывать переписку «Роснефти» с «ВТБ Капитал» и Сбербанком. Указывается, что компания готова участвовать в сделке с привлечением собственных и внешних средств. Несколько раз в переписке упоминается, что никакого противоречия между возможностью участия в сделке и структурой владения «Роснефтью» нет. Подчеркивается, что участие «Роснефти» благоприятно отразится на конкурентности торгов.
Из текста экспертных заключений: позиция Минэнерго не могла быть принята к рассмотрению, потому что один из высокопоставленных чиновников — замминистра энергетики Алексей Текслер — входит в топ-менеджмент «Башнефти».
Зачитывание переписки продолжается. Среди прочего прокурор Непорожный зачитал информацию, прозвучавшую в ходе совещания с участием президента РФ 5 августа 2016 года, когда заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович заявил, что участие «Роснефти» в приватизации «Башнефти» нецелесообразно.
Адвокат Гриднев вмешался и попросил обратить всех внимание на начало письма Сечина в МЭР. «Обращение Сечина в Минэкономразвития связано лишь с заявлением Дворковича о нецелесообразности участия «Роснфети». Здесь ни слова не говорится о позиции Минэкономразвития в сделке с «Роснефтью», — указал Гриднев.
Перечисление вещественных документов продолжается. Среди них уже фигурировали письма вице-премьеру Игорю Шувалову и главе аппарата правительства РФ Сергею Приходько, обращение Алексея Улюкаева к премьер-министру Дмитрию Медведеву по поводу приватизации с перечнем компаний, упомянут непосредственно проект распоряжения Медведева о привлечении «ВТБ Капитал» в качестве агента по приватизации «Башнефти». Прокуроры приложили к документам таблицу разногласий к проекту распоряжения правительства о приватизации, однако детали не разглашаются.
Прокурор перечисляет все переговоры с июля по сентябрь 2016 года, в том числе — обмен документами между МЭР и правительством РФ по поручению Улюкаеву от Медведева о дополнительной проработке приватизации пакета акций «Башнефти» и оценке стоимости акций.
В деле упомянуты заявки о заинтересованности от Сечина на имя Костина и Грефа. Упомянуто, что заявки поступили и от других компаний помимо «Роснефти», однако, не упоминается, от каких.
Эстафету вновь перехватил прокурор Филипчук, оглашает протокол выемки документов из МЭР. Выемка производилась в присутствии начальника одного из департаментов МЭР Оксаны Тарасенко, которая ранее уже приглашалась в суд в качестве свидетеля. В ходе выемки были изъяты копии распоряжений правительства РФ, ряд писем из Росимущества, в том числе письма банкам по поводу выбора банка-посредника при приватизационной сделке.
Филипчук: на сегодня обвинение закончило представление доказательств. Выемка в МЭР происходила 26 декабря.
Следующее заседание по делу Алексея Улюкаева назначено на 11:30 2 октября.
По окончании заседания адвокат Алексея Улюкаева Дареджан Квеидзе заявила, что сегодня ничего нового для защиты не прозвучало. Адвокат Виктория Бурковская в ответ на просьбу рассказать о подарке, который ей сделал Алексей Улюкаев, вручивший диск со своими песнями, отметила, что «это личное».