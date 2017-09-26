Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

09:50 26 сентября в Замоскворецком суде Москвы начинается очередное судебное заседание по делу экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Заседание должно начаться в 10:00 мск. ИА REGNUM будет вести онлайн-трансляцию. Напомним, Улюкаева обвиняют в получении взятки в размере $2 млн за положительное заключение о возможности приобретения государственного пакета акций «Башнефти».

09:52 Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 сентября на судебном заседании, которое было закрыто для журналистов, был допрошен бывший глава службы безопасности «Роснефти» Олег Феоктистов. Читайте также: Заседание по делу Улюкаева закрыли

09:52 14 ноября 2016 года Алексей Улюкаев был задержан с поличным.

09:55 В зале традиционно тесно. Адвокаты Бурковская, Каштанова и Квеидзе уже на месте. Также появлялся прокурор Филипчук.

10:10 Снова начало заседания откладывается.

10:10 И снова томительное ожидание. Не только Улюкаева, но и адвоката Гриднева всё ещё нет.

10:10 «Приехал», — объявила пресс-секретарь.

10:11 Алексей Улюкаев прибыл. На этот раз он в свитере. По погоде.

10:14 У адвоката Бурковской, как выяснилось, день рождения. Улюкаев её поздравил и преподнёс подарок.

10:14 Подарок — диск с песнями.

10:15 На вопросы журналистов Улюкаев уже по традиции не отвечает, офицер ФСИН грозно рыкнул: «Без комментариев!»

10:16 Один из журналистов пытался спросить, на что Улюкаев хотел потратить взятку.

10:16 Адвокат Гриднев на месте.

10:17 Улюкаев сидит практически без эмоций. Подошёл прокурор Филипчук.

10:18 А вот и Непорожный.

10:18 Осталось дождаться судью.

10:20 Заседание началось!

10:23 Трудно описывать настроение Улюкаева, потому что он всегда старается держаться нейтрально. Но ощущение такое, будто он серьёзно устал — в целом.

10:24 «В связи с неявкой свидетеля намерены исследовать письменные материалы дела», — заявил прокурор Филипчук.

10:25 Оглашается протокол осмотра денежных средств, изъятых на месте происшествия.

10:28 Начат осмотр в 10 часов 24 января, закончен — в 18:00. Шёл осмотр при пасмурной погоде, но в светлое время суток.

10:28 [[[picture2]]] Деньги находились в картонной коробке, где содержалось 18 тыс. купюр (180 пачек). Об этом уже упоминалось раньше. Сама сумка (также упомянута) — коричневая, из плотного материала, с металлическим замком.

10:31 Филипчук быстро зачитывает информацию о том, как члены следственной группы извлекали купюры из полиэтиленового пакета, фотографировали их и заносили номер каждой купюры в специальную таблицу.

10:34 ФСБ допустила небольшие ошибки в ходе досмотра: например, некоторые купюры фиксировались дважды.

10:35 Адвокаты Гриднев и Каштанова внимательно слушают, а вот Бурковская сидит в телефоне.

10:35 У Улюкаева слипаются глаза. Не высыпается?

10:35 После изъятия 14 ноября деньги были упакованы в чёрный пакет с печатью ФСБ, с подписями понятых и оперативников, по всем правилам.

10:36 Очень много формализма. В документе содержится детальное описание каждого шага и всех подробностей, как деньги вынимали, хранили, где хранили ключ и так далее…

10:37 Прокуроры демонстрируют судье фотоматериалы.

10:44 Судя по тому, что удалось заметить журналистам, на фотографиях действительно запечатлена сумка с деньгами. Больше похожая на тёмно-коричневый чемодан.

10:44 Это та сумка, в которой, как указывает следствие, находились деньги для взятки.

10:45 Теперь зачитывают документ от 17 мая 2017 года — о досмотре предметов с образцами веществ, нанесённых на купюры, образцы смыва с рук и так далее…

10:52 Прокурор продолжает рассказывать про смывы с ладоней, детали процедуры работы с вещественными доказательствами.

10:52 Зачитывается протокол осмотра автомобиля «Мерседес», в багажнике которого была найдена сумка со взяткой.

10:53 В машине, помимо подарочного набора и сумки, был также ноутбук Apple и буклет «Роснефти».

10:56 Интересно, что машину, похоже, осматривали дважды.

10:56 Следующий протокол: подарочный набор осматривали 1 декабря в 19:30.

10:58 Она была запечатана в пакет с печатью ФСБ и подписями понятых, как и принято.

10:58 Опять приложена таблица с описью предметов, содержащихся в корзине.

11:01 В машине был найден именно «планшетный компьютер», а не ноутбук. Теперь описывают его и буклет, найденный всё там же.

11:05 Теперь протокол о выемке от 24 ноября.

11:06 Прошло с участием заместителя Феоктистова Ефимовым.

11:06 Речь идёт о выемке видеозаписей с камер наблюдения в офисе «Роснефти».

11:07 Ефимов отдал видеозаписи на DVD-диске по просьбе следователя Шевченко.

11:08 Он помещён в специальный конверт с подписями понятых и оперативников.

11:08 Помимо Шевченко диск осматривал другой участник следственной группы — Кулаковский.

11:10 На диске обнаружены два файла. Первый — с видео в 10 секунд, где зафиксирован въезд БМВ Улюкаева на парковку у офиса «Роснефти».

11:10 Второй файл — 21 минута 36 секунд.

11:11 Это уже внутренний двор при выезде в гаражный бокс.

11:14 Прокурор, кажется, уже и сам выбился из сил. Говорит не так чётко.

11:15 В ходе осмотра записи следователи делали скриншоты нажатием клавиш на клавиатуре компьютера.

11:15 Филипчук устал. Эстафета передана прокурору Непорожному.

11:15 «Устал», — прошептал кто-то из адвокатов.

11:18 Теперь про изъятие видео у издания Life — видимо, речь идёт про видео игры на бильярде во время саммита BRICS, где зафиксированы Улюкаев, Костин и Сечин.

11:18 «Разговор неразборчив», — констатирует Непорожный содержание видео.

11:19 Силуэты фигурирующих лиц, впрочем, неразборчивы тоже.

11:19 Разговор оператора с Костиным зато отчётливо зафиксирован.

11:20 «На что играете?» «Кто выигрывает?» «Конечно, Игорь Иванович…»

11:20 Костин шутливо ответил «конечно», когда оператор спросил, на что они играют — на деньги, акции или нефтяные вышки.

11:21 В кадре был запечатлён и Улюкаев, который «следил» за игрой Сечина.

11:21 Улюкаев улыбается.

11:22 Теперь материалы по телефонным соединениям.

11:26 Детализация — сколько, когда шли телефонные разговоры в те дни, когда, предположительно, по звонкам из «Роснефти» в МЭР могла идти речь о взятке.

11:27 Теперь перечисляют копии писем между инстанциями, «Роснефтью», «Роснефтегазом», фигурирующие в деле.

11:28 Дежурное перечисление дат, когда они посылались и принимались.

11:32 24 января проведена выемка оперативниками Шевченко в «Роснефти» — цветные копии трёх писем.

11:33 Зачитывается письмо Игоря Сечина Владимиру Путину от 21 июля о целесообразности участия «Роснефти» в приватизационной сделке. В письме упоминается «синергетический эффект» от поглощения «Башнефти» в 160 млрд рублей.

11:38 В письме фигурирует просьба Сечина к президенту РФ согласовать приватизацию и дать соответствующее поручение правительству. Всё это сопровождается ссылками на серьезные успехи «Роснефти» за последнее время — крупнейшая компания и налогоплательщик в России, акции хорошо котируются на рынке.

11:40 Прокурор Непорожный излагает содержание протоколов даже скучнее, чем его коллега, — можно сказать, практически шепчет.

11:46 Непорожный продолжает зачитывать переписку «Роснефти» с «ВТБ Капитал» и Сбербанком. Указывается, что компания готова участвовать в сделке с привлечением собственных и внешних средств. Несколько раз в переписке упоминается, что никакого противоречия между возможностью участия в сделке и структурой владения «Роснефтью» нет. Подчеркивается, что участие «Роснефти» благоприятно отразится на конкурентности торгов.

11:47 Из текста экспертных заключений: позиция Минэнерго не могла быть принята к рассмотрению, потому что один из высокопоставленных чиновников — замминистра энергетики Алексей Текслер — входит в топ-менеджмент «Башнефти».

12:01 Зачитывание переписки продолжается. Среди прочего прокурор Непорожный зачитал информацию, прозвучавшую в ходе совещания с участием президента РФ 5 августа 2016 года, когда заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович заявил, что участие «Роснефти» в приватизации «Башнефти» нецелесообразно. Адвокат Гриднев вмешался и попросил обратить всех внимание на начало письма Сечина в МЭР. «Обращение Сечина в Минэкономразвития связано лишь с заявлением Дворковича о нецелесообразности участия «Роснфети». Здесь ни слова не говорится о позиции Минэкономразвития в сделке с «Роснефтью», — указал Гриднев.

12:09 Перечисление вещественных документов продолжается. Среди них уже фигурировали письма вице-премьеру Игорю Шувалову и главе аппарата правительства РФ Сергею Приходько, обращение Алексея Улюкаева к премьер-министру Дмитрию Медведеву по поводу приватизации с перечнем компаний, упомянут непосредственно проект распоряжения Медведева о привлечении «ВТБ Капитал» в качестве агента по приватизации «Башнефти». Прокуроры приложили к документам таблицу разногласий к проекту распоряжения правительства о приватизации, однако детали не разглашаются.

12:21 Прокурор перечисляет все переговоры с июля по сентябрь 2016 года, в том числе — обмен документами между МЭР и правительством РФ по поручению Улюкаеву от Медведева о дополнительной проработке приватизации пакета акций «Башнефти» и оценке стоимости акций. В деле упомянуты заявки о заинтересованности от Сечина на имя Костина и Грефа. Упомянуто, что заявки поступили и от других компаний помимо «Роснефти», однако, не упоминается, от каких.

12:23 Эстафету вновь перехватил прокурор Филипчук, оглашает протокол выемки документов из МЭР. Выемка производилась в присутствии начальника одного из департаментов МЭР Оксаны Тарасенко, которая ранее уже приглашалась в суд в качестве свидетеля. В ходе выемки были изъяты копии распоряжений правительства РФ, ряд писем из Росимущества, в том числе письма банкам по поводу выбора банка-посредника при приватизационной сделке.

12:29 Филипчук: на сегодня обвинение закончило представление доказательств. Выемка в МЭР происходила 26 декабря.

12:30 Следующее заседание по делу Алексея Улюкаева назначено на 11:30 2 октября.