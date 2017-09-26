Создатель «Смерти Сталина» снимет для HBO комедийный космический сериал
Вашингтон, 26 сентября, 2017, 09:38 — ИА Регнум. Режиссер Армандо Ианнуччи, известный своей работой над фильмом «Смерть Сталина» и сериалом «Вице-президент», будет снимать для HBO сериал, который на текущий момент имеет рабочее название Avenue 5, об этом 25 сентября сообщил портал Deadline.
Известно, что этот фантастический сериал будет иметь комедийную направленность, а его события будут происходить преимущественно на космическом корабле.
Армандо Ианнуччи выступит в роли сценариста, режиссера и исполнительного продюсера. Сообщается, что пилотная серия будет сниматься в Лондоне.
Напомним, Армандо Ианнуччи руководил созданием сериала «Вице-президент» до 2015 года, он занимал пост исполнительного продюсера и шоураннера. Главную роль в сериале исполняет актриса Джулия Луи-Дрейфус.
Ианнуччи также известен тем, что он является создателем черной комедии «Смерть Сталина». Ранее СМИ сообщали, что эта картина может не получить в России прокатное удостоверение.
Некоторые политические и общественные деятели высказались резко против появления подобного фильма на российских экранах, председатель общественного совета при Минкульте РФ Павел Пожигайло назвал эту картину «запланированной провокацией».