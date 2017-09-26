Вашингтон, 26 сентября, 2017, 09:38 — ИА Регнум. Режиссер Армандо Ианнуччи, известный своей работой над фильмом «Смерть Сталина» и сериалом «Вице-президент», будет снимать для HBO сериал, который на текущий момент имеет рабочее название Avenue 5, об этом 25 сентября сообщил портал Deadline.

Низкопробная чернушная руссофобская комедия «Смерть Сталина», Франция

Известно, что этот фантастический сериал будет иметь комедийную направленность, а его события будут происходить преимущественно на космическом корабле.

Армандо Ианнуччи выступит в роли сценариста, режиссера и исполнительного продюсера. Сообщается, что пилотная серия будет сниматься в Лондоне.

Напомним, Армандо Ианнуччи руководил созданием сериала «Вице-президент» до 2015 года, он занимал пост исполнительного продюсера и шоураннера. Главную роль в сериале исполняет актриса Джулия Луи-Дрейфус.

Ианнуччи также известен тем, что он является создателем черной комедии «Смерть Сталина». Ранее СМИ сообщали, что эта картина может не получить в России прокатное удостоверение.

Некоторые политические и общественные деятели высказались резко против появления подобного фильма на российских экранах, председатель общественного совета при Минкульте РФ Павел Пожигайло назвал эту картину «запланированной провокацией».