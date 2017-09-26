Москва, 26 сентября, 2017, 09:10 — ИА Регнум. Роскосмос поможет Южной Корее в развитии наземной космической инфраструктуры. Об этом 26 сентября заявил руководитель госкорпорации Игорь Комаров, передают «Ведомости».

farmnearsky Космический центр Наро

Комаров рассказал, что делегация Роскосмоса встретилась с руководством корейского космического агентства Kari в ходе проходящего в Австралии Международного астронавтического конгресса.

Глава Роскосмоса сообщил, что южнокорейцы проявили интерес к партнерству с Центром эксплуатации наземной космической инфраструктуры. В рамках этого сотрудничества они планируют развивать космодром Наро.

«Также обсуждались возможности взаимодействия в части развития наземной инфраструктуры, оснащения космодрома российским оборудованием», — приводит издание слова Комарова.

Кроме того, исполнительный директор по пилотируемым программам Роскосмоса Сергей Крикалев добавил, что на территории Южной Кореи может быть размещена российская наземная станция коррекции сигнала системы «Глонасс».

Напомним, Международный конгресс астронавтики проходит с 25 по 29 сентября в Австралии в городе Аделаида.