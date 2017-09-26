Киев, 26 сентября, 2017, 08:59 — ИА Регнум. Киев будет вести сложную игру в ООН, чтобы украинская резолюция по миротворцам в Донбассе была принята Совбезом ООН, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает 26 сентября УНИАН.

Daniel Košinár Голубые каски миротворцев

По его словам, Украина будет подавать свою резолюцию в Совбез ООН только тогда, когда «Россия не сможет на 100% начать игру по созданию условий для ослабления мандата миссии». Климкин отметил, что Киев планирует договориться с постоянными членами Совбеза ООН, прежде чем предлагать собственную резолюцию.

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Глава МИД Украины подчеркнул, что Совбез ООН будет принимать первую резолюцию неполной, она будет прописывать только «техническую» сторону вопроса и не будет предусматривать мандат всей миссии. Только после того, как ООН выяснит все детали, резолюция будет расширена.

Также Климкин добавил, что Украина предлагала свои условия для введения миротворцев в Донбасс еще в начале 2015 года.

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Напомним, президент Украины Петр Порошенко в августе 2017 года заявил, что предоставит на Генассамблее ООН резолюцию о вводе международных миротворцев в Донбасс. В ответ Россия предоставила собственную резолюцию в Совбез ООН, которую поддержали власти Донецкой и Луганской Народных Республик.