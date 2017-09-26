Санкт-Петербург, 26 сентября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 13 сентября на заседании Бюро ВЦИК Абрамович, Либер и Розанов избраны в комиссию для совместного с представителями финляндской социал-демократии улаживания конфликта между Финляндией и Россией. Состав заграничной делегации ВЦИК, избранный съездом Советов, пополнен Аксельродом и Паниным.

Казаки

Состоялось заседание казаков — членов фронтовых и армейских комитетов при казачьей секции ВЦИК. Заслушан доклад Синани, который ездил вместе со Скобелевым и Лазуренко в войсковой круг.

«За последнее время в печати появились известия о том, что генерал Каледин пытается оторвать юг России от Москвы и Петрограда. Затем стало известно также об ультиматуме Каледина Временному правительству (напечатан в «Вольном Доне»), и тогда последнее решило вступить в переговоры с помощником атамана Багаевским. После этих переговоров нас делегировали на Дон, чтобы выяснить положение…

28 августа Областной Комитет Советов в Новочеркасске вынес резолюцию о поддержке Временного правительства, отношение же войскового правительства к Временному правительству было неопределенно, так как им не было вынесено никакой резолюции. По-видимому, ждали выяснения соотношения сил. В это время Каледин сделал поездку по станицам… с политическими целями. На одной из станций ему вручают телеграмму Багаевского о том, что Корнилов отрешен от должности. В ответ на это Каледин шлет ему телеграмму: «Необходимо поддержать Корнилова всеми средствами и силами…»

Приехав в Новочеркасск, мы отправились на заседание войскового круга. К нашему величайшему удивлению представители войскового круга притворялись, что им ничего не известно о каком бы то ни было мятеже и что все является выдумкой газет… Вокруг нас говорили: «Вот приехали провокаторы-большевики из Петрограда…»

Первым из нас говорил Мазуренко. Он был встречен резкими криками и шиканьем… В ответ на предложение Каледину подчиниться правительственному суду раздались крики: «Мы его уже рассудили — он не виновен! Садись, атаман, за стол и правь нами! Куда поведешь, туда и пойдем!» … Скобелев настаивал на следствии… Ему в течение 2,5 часа задавались вопросы такого нелепого характера, что на них нельзя было отвечать… Тут выступил Каледин и сказал: «Теперь вы знаете, что нам нечего больше ожидать от Временного правительства, а также знаете, что можно ждать от Временного правительства». Это заявление было встречено бурными аплодисментами…

В конце заседания была принята резолюция, где требуют привлечения к судебной ответственности Верховского и Керенского, указания источника легенды о мятеже и выражается порицание всяким самочинным организациям… Оказывается также, что войсковой круг задумал организовать федерацию из Кубанских, Терских и Донских казачьих войск. Против этого следует бороться всеми силами…»

Атаман Алексей Каледин

Затем по докладу были открыты прения и принята резолюция, выражающая протест против организации федерации казачьих войск, — резолюция называет это «образованием государства в государстве» и призывает «всех верных сынов России» сплотиться вокруг Временного правительства.

На собрании солдатской секции Петроградского Совета производились перевыборы Исполкома секции. Прошли десять эсеров-интернационалистов, девять большевиков и три меньшевика.

Состоялось фракционное совещание эсеров, членов Демократического совещания. Рихтер от имени ЦК заявил, что коалиция возможна с цензовыми элементами, но не с кадетами. Карелин от левого крыла выступал против коалиции. Авксентьев выступал за коалицию. Прения продолжились и на следующий день.

Также состоялось фракционное совещание социал-демократов объединенцев, участвующих в Демократическом совещании. Присутствовало около 200 человек. Председателем был избран Хинчук. Церетели отстаивал коалицию с цензовыми элементами. Мартынов говорил, что ни о какой коалиции с цензовыми элементами не может быть и речи. Потресов говорил, что коалиция необходима не только с цензовиками, но и с кадетами, и настаивал на необходимости подавить всеми силами рост большевизма. Жорданья говорил вообще против коалиции. Далее выступали представители с мест. Решено перенести окончание собрания на следующий день.

Состоялось частное совещание делегатов фронта — членов Демократического совещания. Так как оно совпало с заседаниями фракций эсеров и меньшевиков, в нем приняли участие лишь 45—50 человек, заслушаны представители армий и их резолюции.

Фронтовой митинг

С 8 часов утра все рабочие депо Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги начали забастовку. Причиной ее является отказ администрации ввести новую расценку труда, выработанную и разосланную министерством труда по всем казенным и частным железным дорогам еще 4 августа.

«Рабочий путь» печатает резолюцию Петроградского Комитета большевиков о Демократическом совещании, в которой пролетариат и гарнизон призывают с помощью резолюций и делегаций на Совещании выразить свой протест против политики соглашательства и участия во власти кадетов и цензовых элементов.

«Рабочий путь» печатает письмо девяти прапорщиков-большевиков, арестованных при 1-м комендантском управлении и объявивших с 12 сентября голодовку, в котором сообщается, что им уже два месяца не выдвигается обвинений.

Фронтовое областное совещание большевиков в Минске решило перейти к широкой организации партийной работы в армии: образованы ротные, батарейные и иные ячейки.