Киев, 26 сентября, 2017, 08:44 — ИА Регнум. Украина планирует представить проект резолюции Совета Безопасности ООН по миротворческой миссии в Донбассе. Об этом завил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью телеканалу ICTV.

Defenseimagery.mil Миротворческие силы ООН

«Логика очень проста: или мы делаем проект с правильным мандатом, с полным выходом на границу, с полным контролем территории, с разоружением тех, кто там останется, — наемников, и с выводом оружия, или это будут другие последствия для России», — говорит Климкин.

Министр отметил, что документ будет согласован с Евросоюзом, США, Китаем и странами «Большой семерки».

По словам Климкина, обсуждение российской резолюции не будет иметь последствий. Он обозначил, что миротворцы должны контролировать всю территорию Донбасса, в том числе российско-украинскую границу:

«Единственный вариант, когда миротворцы будут эффективными, это когда они находятся одновременно на всей оккупированной территории и на неконтролируемом участке границы. Именно такая логика согласована со всеми нашими партнерами».

Напомним, ранее с инициативой размещения миротворцев ООН в Донбассе выступил президент России Владимир Путин. Предложение поддержали Франция, Германия и США.