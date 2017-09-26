Пекин, 26 сентября, 2017, 08:32 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному главным финансовым регулятором Китая, по состоянию на 26 сентября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,6076 юаня за доллар. Таким образом, юань продолжил цепочку ослаблений, преодолев психологическую отметку 6,6 юаня за американский доллар.

Xinhua Доллар и Юань

В заявлении Народного банка Китая отмечается, что ослабление национальной валюты связано исключительно с финансовой активностью третьих стран на международном рынке. Однако ряд экспертов полагает, что власти КНР умышленно деноминируют собственную валюту с целью стимулирования экспорта — локомотива китайской экономики, пишет «Чжунго жибао».

Китайские финансисты связывают очередной скачок курса с приближающимися национальными каникулами, приуроченными к празднованию Дня образования КНР. Напомним, с 1 по 8 октября почти все предприятия, банки и другие организации полностью приостанавливают работу.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 25 сентября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,5945 юаня за доллар. Таким образом, начало 40-й рабочей недели ознаменовано очередным ослаблением национальной валюты КНР.