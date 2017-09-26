Москва, 26 сентября, 2017, 08:25 — ИА Регнум. В Минобороны РФ опровергли сообщения «Обсерватории по правам человека в Сирии», находящейся в Лондоне, об атаке ВКС России на населенные пункты в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил представитель военного ведомствагенерал-майор Игорь Конашенков.

Syria.mil.ru Центр по примирению в Сирии

По его словам, российская авиация в Сирии не наносит ударов по населенным пунктам. А заявления «обсерватории» со ссылкой на анонимных «очевидцев» или «волонтеров» традиционно голословны и служат «информационным прикрытием» действий боевиков «ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и примкнувших к ней группировок.

За минувшие сутки было нанесено десять ударов по террористическим объектам в провинции Идлиб. Все они были осуществлены после доразведки при помощи беспилотников и после дополнительного подтверждения информации по другим каналам.

Все уничтоженные объекты и техника использовались боевиками при атаке на российских военных полицейских в провинции Хама 18 сентября. Там подстрекаемые американскими спецслужбами боевики из «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали во вторник наступление на северо-западе САР, было окружено подразделение российской военной полиции.

Террористы были отброшены ответным ударом российских и сирийских военных, сообщили в Генштабе. Правительственные войска вернули контроль над утраченными позициями.

Днем ранее, 25 сентября. сирийская оппозиция — «Сирийские демократические силы» (СДС), в состав которых входят курдские формирования, заявила, что по ее позициям нанесла удары российская авиация. Подтверждения данных СДС не привели. «Обсерватория» также не представила доказательств.

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Ранее Минобороны РФ заявило, что СДС беспрепятственно вливаются в боевые порядки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — за неделю разведкой не было зафиксировано ни одного боя между группировками. Кроме того, с восточного берега реки Евфрат, где находятся отряды СДС и военнослужащие спецподразделений ВС США, по сирийским войскам дважды открывался массированный огонь из минометов и реактивной артиллерии.

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Именно в районе Дейр-эз-Зора погиб генерал-лейтенант Асапов: старший группы российских военных советников находился на командном пункте 5-го добровольческого штурмового корпуса сирийской армии, когда боевики начали минометный обстрел.

Асапов помогал правительственным вооруженным силам в управлении операцией по освобождению Дейр-эз-Зора. Генерал получил смертельное ранение.

Кроме того, США в Сирии не считают террористами боевиков «ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ): когда они грозились захватить стратегические важные сирийские порты в Восточном Средиземноморье — Латакию и Тартус, сателлиты США на Ближнем Востоке снабжали боевиков этой организации оружием, боеприпасами и рекрутами.

Таким образом, США делают все, чтобы террористы смогли сконцентрировать свои силы на сдерживании наступления сирийской правительственной армии на последний оплот боевиков — Дейр-эз-Зор.

МИД РФ обвинял США в двуличности, следствием которой стала гибель Асапова. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, данная трагедия — это та плата кровью, которую платит Россия за двуличие американской политики в борьбе с международным терроризмом.