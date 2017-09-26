Краснодар, 26 сентября, 2017, 08:01 — ИА Регнум. Число погибших в результате автокатастрофы под Горячим Ключом возросло до семи. Ранее сообщалось о шести пострадавших, однако по последним данным, один из них скончался в приёмном покое Краснодарской краевой больнице. По данным краевой администрации, ещё 20 пассажиров доставлены в медицинские учреждения, передаёт ИА REGNUM.

Vk.com/ghestkrd Скриншот со страницы группы «Жесть Краснодара»

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Авария произошла сегодня ночью, 26 сентября: экскурсионный автобус столкнулся с припаркованным в попутном направлении грузовым автомобилем «МАН» на трассе М-4 «Дон» в районе поселка Молькино. По предварительным данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в экскурсионном автобусе, следовавшем из Адлера в Нижний Новгород, находилось 30 человек, из них два водителя. Это были паломники, которые Автор видео ездили по святым местам. Детей в автобусе не было.

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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил краевому министерству здравоохранения держать ситуацию на особом контроле, при необходимости для оказания помощи пострадавшим использовать санавиацию.

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«Пострадавшим будет оказана вся необходимая медицинская помощь, включая высокотехнологичную. Медучреждения готовы к приему раненых. Кроме того, будут подготовлены места для временного размещения остальных пассажиров автобуса», — сообщил глава региона.

Всего в ликвидации последствий происшествия было задействовано 56 человек и 18 единиц техники.

Обстоятельства произошедшего выясняются. По информации спасателей, первыми прибывших на место аварии, причиной страшной автокатастрофы могло стать то, что водитель автобуса заснул за рулём, сообщает ТАСС. Такое же мнение высказал и представитель правоохранительных органов. По его словам, следователи проверят содержание алкоголя в крови водителя, который находился за рулём.

В автобусе, как уточнил он, было 26 человек: 24 туриста и два водителя. Находившиеся на передних сидениях водитель и экскурсовод погибли на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, подобная авария произошла всего лишь несколько месяцев назад. Рейсовый автобус попал в дорожно-транспортное происшествие 12 июля около 04:00 на трассе М-4 «Дон» — на дороге между поселком Заречный и станицей Ирклиевской в Выселковском районе. Аварию спровоцировал водитель рейсового автобуса Higer. Он не выбрал безопасную скорость движения и наехал на дорожное ограждение. Затем автобус отбросило на встречную полосу движения, по которой в этот момент двигался грузовик Volvo. Столкновения избежать не удалось. В результате травмы различной степени тяжести получили четверо — три пассажира автобуса и водитель. Всего, по данным полиции, в автобусе находились 23 пассажира.