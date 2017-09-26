Южно-Сахалинск, 26 сентября, 2017, 08:13 — ИА Регнум. Митинг памяти генерал-лейтенанта Валерия Асапова, погибшего в Сирии под миномётным обстрелом боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), состоялся в Южно-Сахалинске. Скорбное мероприятие собрало на площади Славы десятки островитян, в том числе военнослужащих, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Сахалинской области Митинг памяти Валерия Асапова

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Как отметил губернатор Олег Кожемяко, жизнь генерал-лейтенанта была неразрывно связана с Сахалином: в 2007 году его назначили командиром 18-й пулемётно-артиллерийской дивизии Дальневосточного военного округа с дислокацией на Курилах, затем он командовал 68-м армейским корпусом.

Почтить память Валерия Асапова пришёл и.о. командира 68-го армейского корпуса полковник Андрей Степанов.

«Мы потеряли не просто офицера, командующего, но и своего наставника, друга. Это был человек, который вникал в жизнь каждого солдата, часто ходил в семьи, знал, чем живут контрактники, офицеры, прапорщики, сержанты», — отметил Андрей Степанов.

«Каждый раз перед очередной командировкой в горячую точку он приходил ко мне и просил помолиться за то, чтобы как можно больше сослуживцев осталось в живых. Человек думал не о погонах и званиях, а о людях и Родине», — добавил архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон.

Как сообщало ИА REGNUM, Валерий Асапов погиб в результате внезапного миномётного обстрела боевиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В момент гибели он находился в командном пункте в районе города Дейр-эз-Зора, вместе с генералом смертельные ранения получили два полковника.