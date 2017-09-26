Москва, 26 сентября, 2017, 07:58 — ИА Регнум. Человекоподобный робот «Фёдор», созданный российскими учёными, оправится на орбиту на космическом корабле «Федерация». Об этом 26 сентября сообщают «Известия».

Fpi.gov.ru Робот «Фёдор» накачивает машцы перед полетом

Отправка робота планируется в рамках эксперимента по исследованию возможностей управляемого робота в пилотируемых кораблях. Соответствующую программу утвердил головной научный институт ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш. Суть эксперимента заключается в испытаниях в условиях невесомости космической версии робота «Федора».

"При создании «Фёдора» мы руководствовались необходимостью заменить людей на дистанционно управляемых и автономных антропоморфных роботов при работе в космосе, морских глубинах и в других условиях с опасными для жизни и здоровья факторами», — приводит издание слова руководителя проекта в Фонде перспективных исследований (ФПИ) Сергея Хурса.

Сообщается также, что лётный образец космической версии «Фёдора» должен быть готов к полёту в 2020 году.

Планируется, что корабль с роботом проведёт в автономном полёте одни сутки, во время которых пройдёт три эксперимента по дистанционному управлению роботом с Земли.

Предполагается, что проведение эксперимента позволит продемонстрировать высокий уровень российской робототехники и внести вклад в популяризацию космонавтики среди молодёжи. Кроме того, организаторы проекта рассчитывают на дальнейшее использование робота, в том числе на планетных базах и в межпланетных комплексах.

Как сообщало ИА REGNUM, российский космический корабль «Федерация» должен совершить свой первый полёт в 2022 году.