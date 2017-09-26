Киев, 26 сентября, 2017, 07:50 — ИА Регнум. Российские войска не должны участвовать в миротворческой операции ООН в Донбассе, заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает 25 сентября CBC News.

Ceskatelevize.cz Президент Украины Порошенко

По его словам, предложение России об использовании миротворческого контингента в Донбассе для охраны наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ «абсолютно неприемлемо». Порошенко подчеркнул, что Киев также не допустит участия российских войск в миротворческой миссии ООН на востоке Украины.

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Президент Украины также заявил, что российский вариант размещения миротворческой миссии ООН «неприемлем». Порошенко добавил, что если Россия наложит вето на украинскую резолюцию, то Украина обратится в Международный суд ООН.

Напомним, в августе 2017 года Киев заявил о том, что готов предоставить в Совбез ООН резолюцию о вводе миротворческого контингента в Донбасс. После этого Россия поддержала идею миротворческой миссии и внесла в Совбез ООН свой проект, однако Киев назвал это «провокацией» и отказался принимать российскую резолюцию.

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