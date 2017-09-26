Москва, 26 сентября, 2017, 07:26 — ИА Регнум. Российское посольство назвало крайне тревожным появление в США пособия по войне с Россией, заявил пресс-секретарь посольства Николай Лахонин.

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«Вызывает беспокойство, что в документе минобороны США, предназначенном для внутреннего использования, всерьез допускается возможность боевых столкновений между американскими и российскими ВС. Такое можно представить лишь в страшном бреду!» — цитирует Интерфакс Лахонина.

Как отметил пресс-секретарь, содержание пособия находится в противоречии с конструктивным характером встреч главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном на прошлой неделе.

«Предлагаются конкретные меры по методикам обучения личного состава к действиям именно против ВС России. Подобного рода свидетельства подготовки американских военных к прямому конфликту с Россией представляются крайне тревожными, особенно в нынешней и без того непростой ситуации в сфере европейской безопасности», — говорится в комментарии.

Ранее издание The National Interest сообщило, что один из исследовательских центров США подготовил для Пентагона пособие «Российская война нового поколения». Пособие представляет собой брошюру из 68 страниц, в которой описываются «новые российские методы ведения боевых действий», в том числе так называемые гибридные операции. Учебник знакомит американских военнослужащих с тактическими приемами, алгоритмами действий и боевыми средствами, якобы применяемыми Вооруженными силами Российской Федерации на территории Украины.

«Российских войск на Украине нет. Ключ к выводу Украины из кризиса — выполнение Минских договоренностей. Проблема с их пробуксовкой связана с отсутствием у властей в Киеве политической воли», — ответил на это Лахонин.

Напомним, 25 сентября сотрудник пресс-службы Пентагона майор Адриан Рэнкин-Гэллоуэй заявил, что справочник, опубликованный в США в конце 2016 года и получивший в СМИ название «Пособие по войне с Россией», не является официальным документом и не имеет отношения к государственной политике Вашингтона.