Минск, 26 сентября, 2017, 07:02 — ИА Регнум. Белоруссия намерена ввести тридцатидневное безвизовое пребывания китайских граждан на своей территории, сообщает 25 сентября газета «Жэньминь жибао».

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По словам замминистра спорта и туризма Белоруссии Михаила Портного, возможно изменение миграционных норм в отношении граждан КНР.

«Мы рассматриваем возможность принятия норм тридцатидневного безвизового пребывания китайских граждан. Работаем сейчас над этим вопросом. Надеемся, что решение будет принято до конца текущего года», — заявил Портной.

Также на пресс-брифинге Портной отметил, что Белоруссия и Китая примут совместные усилия в направлении развития туризма в 2018 году.

«Если все пойдет по плану, ожидаем, что Белоруссия и Китай запустят совместный Год туризма в 2018 году», — заметил чиновник.

Напомним, что председатель КНР Си Цзиньпин, встречаясь с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, отметил важность Белоруссии для развития его глобальной экономической инициативы «Один пояс — один путь», в связи с чем стороны договорились наращивать партнерство и сотрудничество.

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