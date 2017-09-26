Дакка, 26 сентября, 2017, 06:52 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает о возможной вспышке холеры среди мусульманских беженцев рохинджа в Бангладеш, пишет 25 сентября Der Spiegel.

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Из-за того, что сотни тысяч беженцев рохинджа в переполненных лагерях не имеют доступа к чистой питьевой воде, и их условия пребывания не соответствуют санитарным нормам, ВОЗ считает, что риск заражения холерой «очень высок».

К тому же, обеспечение беженцев продуктами питания и медикаментами в 70 лагерях «довольно скудное».

Отметим, что на протяжении последних четырех недель около 436 тыс. мусульман рохинджа из Мьянмы бежали в соседний Бангладеш.

Как сообщало ИА REGNUM, лагери беженцев переполнены, люди нуждаются во всем: в еде, воде, одежде, медицинской помощи. ООН призывает международное сообщество оказать помощь правительству Бангладеш.

Напомним, 25 августа боевики «Араканская армия спасения рохинджа» осуществили ряд нападений на правительственные блокпосты, в результате чего погибли десятки человек.

В ответ на это, войска Мьянмы начали операцию, ставшую причиной бегства в соседний Бангладеш сотен тыс. рохинджа. Из них около 65% — дети.