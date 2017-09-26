Они снова хотят победить Россию: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 26 сентября, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Бездоказательное обвинение: ВКС РФ не наносили удар по сирийской оппозици в Дейр-эз-Зоре;
- Ответить за независимость: МИД Турции заявил о возможности военного вмешательства в Ирак;
- Против Конституции и здравого смысла: Пётр Порошенко подписал скандальный закон «Об образовании»;
- Вопрос закрыт: Кремль не отреагировал на обвинения ООН в нарушении прав человека в Крыму;
- Прививочные санкции: Минздрав решил не наказывать за отказ от прививок.