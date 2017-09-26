Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2017, 05:29 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 28 сентября выступит с докладом по Мьянме перед Советом безопасности, передает Reuters.

U.S. Mission Photo by Eric Bridiers Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш

Совбез ООН в четверг 28 сентября проведет открытое заседание по Мьянме по настоянию семи стран — членов органа. Ранее, во вторник 26 сентября, СБ ООН проведет закрытое заседание по тому же вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября США, Великобритания, Швеция, Франция, Египет, Сенегал и Казахстан выступили за проведение открытого заседания СБ ООН по кризису в Мьянме. Докладчиком на заседание был приглашен генсек ООН.

Напомним, резкий рост насилия в отношении мусульман-рохинджа в штате Ракхайн в Мьянме наблюдается с 25 августа. Жертвами столкновений с военными стали сотни рохинджа, более 400 тыс. стали беженцами в соседний Бангладеш.

19 сентября лидер бирманской правящей партии Аун Сан Су Чжи признала, что в штате Ракхайн «действительно нарушаются права человека». Тем не менее насилие в отношении рохинджа пока не остановлено.

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