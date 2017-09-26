Киев, 26 сентября, 2017, 04:04 — ИА Регнум. Запрос о возобновлении программы по предоставлению Киеву разведданных со спутника Radarsat-2 поступил канадскому руководству, передает телеканал CBC.

Nasa Украина из космоса

Обращение украинский президент Петр Порошенко сопроводил следующим аргументом:

«Это поможет нам эффективно выполнять Минские соглашения».

Украинский лидер заверил, что уже просил об этом канадского премьер-министра Джастина Трюдо на переговорах в Торонто (Канада) 23 сентября.

Напомним, канадско-украинское сотрудничество по разведданным началось два с половиной года назад.

Оттава выступала на стороне Киева в войне с Донбассом, предоставляя руководству ВСУ данные о позициях вооруженных сил ДНР и ЛНР со своего спутника. Это решение было принято в бытность премьер-министром Канады Стивена Харпера.

Через год после начала «сотрудничества», то есть уже при Трюдо, Оттава прекратила помощь, поскольку сочла ее слишком дорогостоящей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 сентября Порошенко побывал в Торонто и был принят Трюдо. Оттава пообещала рассмотреть вопрос о поставках ВСУ летального оружия.