Шицзячжуан, Китай, 26 сентября, 2017, 02:06 — ИА Регнум. Бывший член Компартии Китая и мэр Тяньцзиня приговорен к 12 годам тюремного заключения за взяточничество в размере 40 млн юаней ($6 млн), сообщает 25 сентября агентство «Синьхуа».

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Как стало известно из заявления суда города Шицзячжуан, расположенного в провинции Хэбэй, бывшему мэру города центрального подчинения Тяньцзинь Хуан Синго также назначен штраф в размере 3 млн юаней.

В период с 1994 по 2016 годы Хуан, пользуясь полномочиями, получаемыми от занимаемых им высокопоставленных должностей, занимался личным обогащением и лоббированием интересов третьих лиц, говорится в заявлении суда.

«Он использовал полномочия и статус для незаконного получения 40 млн юаней лично или через посредников», — утверждает суд.

Кроме того, утверждается, что суд смягчил наказание, приняв во внимание раскаяние Хуана и признание во всех совершенных им преступлениях, а также то, что он предоставил надежные сведения о других правонарушителях. Вдобавок ко всему, он продемонстрировал лояльность в вопросе возврата государству его незаконных накоплений.