Пекин, 26 сентября, 2017, 00:50 — ИА Регнум. Вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гаоли провел в Пекине встречу с заместителем председателя совета директоров «Газпрома» Алексеем Миллером, где стороны обсудили расширение сотрудничества в энергетическом секторе, сообщает 25 сентября агентство «Синьхуа».

U.S. Department of State Чжан Гаоли

Развиваемое лидерами двух стран китайско-российское энергетическое сотрудничество достигло выдающихся результатов, заявил Чжан.

Стороны должны воплотить в жизнь проект газопровода в Китай и усилить сотрудничество в сфере нефтегазовых проектов, а также нефтегазовой электроэнергетике.

Он подчеркнул, что двустороннее сотрудничество должно идти по рыночным правилам и принципам, приводящим к взаимным двусторонним выгодам.

Миллер, в свою очередь, заявил, что российско-китайское сотрудничество в газовой сфере развивалось всеобъемлюще и достигло беспрецедентной высоты.

По его словам, Россия готова продвинуться в строительстве восточной ветки газопровода в Китай.

Напомним, что «Газпром» планирует ввести в эксплуатацию газопровод «Сила Сибири» в промежуток с мая 2019 года по май 2021 года. Ветка газопровода строится в рамках договора, заключенного «Газпромом» и китайской CNPC в 2014 году на поставку газа из России в Китай сроком на 30 лет.