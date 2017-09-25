Вашингтон, 26 сентября, 2017, 00:23 — ИА Регнум. Заявление северокорейских властей о том, что Вашингтон объявил Пхеньяну войну, нелепы, сообщила журналистам представитель Белого дома Сара Хакаби Сандерс.

Matt H. Wade Белый дом, США

«Мы не объявляли войну Северной Корее, — сказала она. — Утверждения о том, что мы объявляли войну — это абсурд».

По словам представительницы американской администрации, Пхеньян не прав в том, что собрался сбивать бомбардировщики ВВС США, в том числе и те, которые не будут входить в воздушное пространство Северной Кореи: не стоит делать таких шагов.

Она подчеркнула, что Вашингтон заинтересован в мирном решении северокорейской проблемы, итогом которого должна стать денуклеаризация полуострова.

Напомним, 25 сентября северокорейский министр иностранных дел Ли Ен Хо заявил, что Вашингтон объявил войну Пхеньяну, так что власти Северной Кореи считают себя вправе применять соответствующие ответные меры.

По его словам, Пхеньян «имеет право сбивать американские стратегические бомбардировщики, даже если они не находятся в нашем воздушно пространстве».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 сентября Катина Адамс, представитель бюро по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона американского Государственного департамента, заявила, что заявление Ли Ен Хо ложно.

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В этот же день Стефан Дюжаррик, официальный представитель Генерального секретаря ООН, предупредил, что, по его мнению, «пламенные речи ведут к роковым недоразумениям», и что Вашингтону и Пхеньяну нужно искать политических выход, а не обмениваться угрозами.