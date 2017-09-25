Рим, 25 сентября, 2017, 23:21 — ИА Регнум. Еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства в странах Евросоюза обратился к странам ЕС с просьбой о помощи в переселении беженцев из Италии и Греции пока не будет проведена реформа Дублинского соглашения.

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«Пока у нас не будет обновленного и современного соглашения Дублина, с относительной системой распределения беженцев, я ожидаю, что государства-члены будут продолжать проявлять солидарность, чтобы снять большое давление на Грецию и Италию», — заявил Димитрис Аврамопулос 25 сентября в интервью информагентству ANSA.

По словам комиссара, пограничный контроль внутри стран Шенгенского соглашения остается крайней мерой: «Мы успели заметить, что новые проблемы безопасности требуют адаптации правил, поэтому мы будем предлагать соответственно укрепить Шенген. Тем не менее внутренний пограничный контроль останется исключением и будет применяться только в качестве крайних мер, сопровождаемых гарантиями, чтобы они не влияли на свободное передвижение граждан».

Также Димитрис Аврамопулос заявил, что со своей стороны совет ЕС хочет помочь государствам обеспечить безопасность своих граждан, но это не должно происходить за счет свободного передвижения людей, товаров и услуг.

«Мы можем защитить Шенген, если каждый будет играть в соответствии с правилами, если мы обеспечим высокий уровень сотрудничества и координации, и если мы едины и инклюзивны», — предупредил комиссар.

Напомним, в сентябре 2015 года главы МВД ЕС утвердили программу расселения мигрантов на два года, было решено расселить в 23 из 28 стран сообщества, помимо ранее согласованных 40 тысяч просителей убежища, еще 120 тысяч беженцев, находящихся на территории Евросоюза, главным образом в Греции и Италии. Важно подчеркнуть, что мигранты, включенные в программу переселения, будь то афганцы или албанцы, не обязательно должны были прибыть на лодках в Италию. По данным МВД Италии на май 2017 года, только 11% беженцев были переселены из Италии в страны ЕС.

По данным ЕС, в соответствии с Дублинским соглашением только 11 966 мигрантов из заявленных 160 тысяч были переселены в страны ЕС. Другие же остались в Италии или Греции, или просто исчезли и сбежали из приемных центров. В Европе насчитывается 2,1 миллиона нелегальных мигрантов, о которых практически ничего не известно.