Якутск, 25 сентября, 2017, 22:51 — ИА Регнум. Депутат Государственного собрания Якутии Виктор Федоров поведал о том, как он пообедал в якутской кофейне Traveler’s coffee на 13 млн рублей. Об этом он написал на своей странице в Facebook сегодня, 25 сентября.

Официант

«Был один. Не хватило средств на карточке, чтобы расплатиться! Что-то круто 13 миллионов рублей за обед», — написал Федоров и приложил фотографию чека на 13 031 191 рубль с отметкой о недостаточном количестве средств на его банковской карте.

Позднее Федоров получил письменное извинение от руководства данного кафе. В заведении объяснили, что астрономическая сумма счёта является ошибкой одного из официантов. Депутат заявил, что претензий к кафе не имеет.

«Просил сотрудника сильно не ругать, так как со всяким такое бывает», — написал Федоров.