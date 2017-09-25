Калуга, 25 сентября, 2017, 22:56 — ИА Регнум. В Калужской области по состоянию на 25 сентября 2017 года медиками зарегистрировано 6517 случаев острых респираторных вирусных инфекций, что на 19,8% выше, чем на неделе ранее. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, чаще всего болеют школьники и работающие взрослые (29,9% и 25,7% соответственно).

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Заболевших гриппом на территории области не регистрировали. В Калуге показатель заболеваемости ОРВИ по совокупному населению выше эпидемического порога на 26,3% и составил 94,3 случая на 10 тыс. человек. У школьников заболеваемость выше эпидемического порога на 25,1%.

Всего в Калуге зарегистрировано 3382 случая ОРВИ, на предыдущей неделе (с 18 по 24 сентября) — 2792, темп роста заболеваемости по совокупному населению составил 21,1%.

Также в Калужском регионе продолжается прививочная кампания по предсезонной иммунизации населения против гриппа. На данный момент вакцинировано 117 683 человека, в том числе 17 534 ребенка. План вакцинации выполнен на 33%. Охват населения составил 12%.

Как сообщало ИА REGNUM, планируется, что в 2017 году вакциной против гриппа будут привиты 40% жителей Калужского региона: 76 тыс. детей и 283 тыс. взрослых.

В холодный сезон 2017−2018 годов ожидается «наступление» штамма гриппа A (H1N1) под названием «Мичиган». Компоненты против этого вируса включены в вакцину 2017 года. Вирус легко распространяется. У больных наблюдается отсутствие аппетита, сухой кашель, озноб, слезоточивость, высокая потливость, ломота в теле и сильная лихорадка. Грипп, вызванный штаммом «Мичиган», часто приводит к серьезным осложнениям.

Напомним, в 2016 году в Калужском регионе было зарегистрировано 18 смертельных случаев среди больных гриппом.