Москва, 25 сентября, 2017, 21:44 — ИА Регнум. Один из четвёрки крупнейших операторов мобильной связи в России, компания «МегаФон», прокомментировала ход переговоров по отмене внутрисетевого роуминга на территории страны.

Цитата из к/ф «Москва слезам не верит». Реж. Владимир Меньшов. 1979. СССР Звонок

«Участники встречи признали необходимость либерализации отраслевого законодательства с целью снижения затрат операторов связи при построении сетей связи и маршрутизации трафика», — сообщила «Газете.Ru» глава пресс-службы компании Юлия Дорохина.

Как передавало ИА REGNUM, 25 сентября состоялось совещание крупнейших операторов сотовой связи с представителями Федеральной антимонопольной службы и Министерства связи и массовых коммуникаций по вопросу о полной отмене внутрисетевого и национального роуминга в России.

Ранее в компании МТС сообщили, что в ходе встречи была достигнута договорённость о том, что операторы представят детализированные предложения с учётом интересов абонентов и отрасли.

Напомним, в июне глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что в России не должно быть никакого роуминга — ни внутрисетевого, ни национального. По его словам, антимонопольная служба будет добиваться изъятия самого термина «роуминг» из российского законодательства.

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