Москва, 25 сентября, 2017, 21:43 — ИА Регнум. В Совфеде надеются, что противостояние США и КНДР не перерастет в вооруженный конфликт, передает корреспондент ИА REGNUM 25 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Диктор

«Но зарубку на древе истории лидеры этих двух стран уже оставили в любом случае — их перепалка по своей скандальности и черноте эпитетов, которыми они награждали друг друга, превзошла все, что мир слышал на протяжении многих и многих веков до них», — отметил первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.

Сенатор не стал давать оценку высказываниям Ким Чен Ына в адрес Дональда Трампа, но указал на то, что президент великой державы по определению не должен был отвечать ему той же монетой.

«Вряд ли все это стоит сводить к личности Трампа. На мой взгляд, таким образом он волей-неволей позиционировал свою страну на международной арене, и это уже не только культура», — сказал Клинцевич.

Пхеньян имеет право сбивать боевые самолеты США даже вне северокорейского воздушного пространства, так как США якобы объявили войну Северной Корее, заявил глава МИД КНДР Ли Ён Хо. «Поскольку США объявили войну нашей стране, у нас есть полное право принять контрмеры, включая право сбивать стратегические бомбардировщики США, даже если они еще находятся вне воздушного пространства страны», — заявил министр в Нью-Йорке.