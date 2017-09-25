Киев, 25 сентября, 2017, 21:35 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко подписал скандально известный закон «Об образовании», сообщает пресс-служба украинского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Конституция Украины

«Президент Украины подписал закон Украины номер 2145-VIII «Об образовании», принятый Верховной радой Украины 5 сентября 2017 года», — указано в сообщении пресс-службы президента Украины.

При этом Порошенко считает реформу образования, описанную в данном законе, ключевой, так как от нее «зависит будущее страны».

По мнению Петра Порошенко, новый закон «повысит статус украинского языка» и дает гражданам страны некие «равные возможности».

Напомним, новый вариант закона «Об образовании», одобренный Верховной радой, лишает граждан Украины всех национальностей кроме украинской, права получать образование на родном языке в старшей школе.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября министры иностранных дел Болгарии, Венгрии, Греции и Румынии направили президенту Украины Петру Порошенко совместное письмо с призывом наложить вето на новый закон «Об образовании», так как этот закон ограничивает право национальных меньшинств на изучение родного языка.

В соответствии с новыми правилами, с 2018 года представители национальных меньшинств смогут обучаться на родном языке только в детском саду и начальной школе, а с 5-го класса школы преподавание будет осуществляться только на украинском языке. А к 2020 году в стране будет ликвидировано образование на языках меньшинств.