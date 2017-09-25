Московская область, 25 сентября, 2017, 21:22 — ИА Регнум. Президент Сбербанка Герман Греф рассказал, на что он потратил свои первые биткоины. Своим опытом использования криптовалюты Греф поделился сегодня, 25 сентября, на заседании совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Государственной думы.

Kremlin.ru Герман Греф

По словам Грефа, свои первые биткоины, которые он приобрел за доллары США несколько лет назад, он потратил на приобретение футболки. На данный момент, с учётом стремительного роста курса этой криптовалюты, эта футболка стала самой дорогой в его гардеробе.

«Я помню свой первый опыт, я экспериментировал. Я купил некоторое количество биткоинов и заплатил за футболку 12 биткоинов. Тогда биткоин был 0,38 доллара, примерно 5 долларов стоила футболка. Теперь эту футболка держу, потому что это самая дорогая футболка, которая есть в моем гардеробе. Прошло каких-то там несколько лет», — рассказывает Греф.

Он также добавил, что «криптовалюта — история конфузов».

Стоит отметить, что, по данным сайта coindesk, по состоянию на 19:00 мск 25 сентября курс биткоина к доллару составил $3,9 тыс. Стремительный рост курса биткоина начался в 2011 году. В январе того года биткоин стоил порядка $0,4, как раз столько, сколько сказал Греф.

Уже в феврале 2011 года биткоин подорожал до $1,31. В декабре 2012 года один биткоин стоил $13,41, в апреле 2013-го — около $100−150, в конце 2013 года — $979.