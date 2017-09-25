Санкт-Петербург, 25 сентября, 2017, 21:24 — ИА Регнум. Отставка Николая Меркушкина с поста губернатора Самарской области вполне логична с учётом его проблем с региональными элитами. А вот назначение его спецпредставителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов выглядит, прежде всего, способом трудоустройства. На новой должности экс-губернатору придется нелегко, поскольку финно-угорская карта на сегодняшний день активно разыгрывается в международной политике. Таким мнением сегодня, 25 сентября, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM поделился политолог Дмитрий Солонников.

Kremlin.ru Николай Меркушкин

По словам Солонникова, то, что у Меркушкина проблемы с региональными элитами, было понятно ещё прошлой осенью и весной текущего года. Уже тогда он рассматривался как один из кандидатов на досрочное прекращение полномочий. Но особенность нынешней российской федеральной власти, подчеркнул политолог, в том, что она никогда не идет на поводу у каких-то протестных акций, требований отставки.

«Было понятно, что у Меркушкина не получается договориться с региональными элитами, возникла напряженная ситуация в регионе. В момент, когда всё происходило, Кремль никаких решений не принимал. А когда внимание было переключено на выборы в регионах, про Меркушкина забыли, появилось время для принятия кадровых решений. Чистить региональную элиту сложно, больно, дорого, долго. Проще решить вопрос с одним человеком. Как говорил один лидер нашей страны не так давно, нет человека — нет проблемы», — пояснил аналитик.

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Что касается новой должности, по мнению Солонникова, это типичная почетная отставка. По его словам, таким образом демонстрируется, что лично Меркушкиным в федеральном центре никто не недоволен.

«Назначение скорее похоже на почётную пенсию. Прежде всего, нужно было устроить Николая Меркушкина, а уже потом придумать, куда его трудоустроить. Финно-угорским народам нельзя сказать, что сильно повезло или сильно не повезло. У нас есть представители разных народов, а их таким образом поощрили. Сказать, что это как-то сильно продвинет наши отношения с Венгрией, Финляндией или Эстонией, мне пока трудно», — добавил он.

При этом Солонников отметил важность порученной Меркушкину темы, поскольку финно-угорская карта сейчас разыгрывается в международной политике. По его словам, её пытаются разыграть как противники России, так и пытается использовать сама Россия во взаимоотношениях с другими странами.

«Мы понимаем, что большинство финно-угорских языков, действующих на территории нашей страны, это искусственные языки, сконструированные в 1930-х годах. Их никогда не было. Взяли и придумали финно-угорскую культуру лингвисты Москвы и Санкт-Петербурга. Она не была такой развитой и активно представленной в 18-м и 19-м веках. С одной стороны, в 20-м веке была дана возможность развития этих народов. Но, с другой стороны, это во многом была мина замедленного действия, потому что сейчас, апеллируя к этой культуре, пытаются создать новую историю, фейковые элементы противостояния финно-угорских народов и центральных российских властей. В данной ситуации эта новая фейковая культура обретает благодатную почву для развития», — считает Дмитрий Солонников.

Так, отметил политолог, численность народа водь в Ленинградской области составляет несколько десятков человек, но «когда нужно противостоять крупным экономическим проектам, интересы этого народа периодически поднимаются на щит с целью шантажировать компании».

«Пока что Меркушкин как дипломат, специалист по переговорам, очень тонким вопросам межнационального, межкультурного взаимодействия, замечен не был. Но вдруг сейчас он себя проявит очень хорошо? С одной стороны, нужно с уважением относиться к национальной культуре. С другой — понимать, где национальная культура, а где — банальный шантаж, попытка привести в Россию чужие взгляды, разжечь национальную рознь. Нужно очень осторожно ходить по шаткому финно-угорскому болоту», — подытожил Солонников.